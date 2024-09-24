التنمية المحلية: استرداد 1.26 مليون متر مربع من أملاك الدولة و5194 فدان زراعى

كتب على عبد الرحمن

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن انتهاء حملات الموجة الــ 23 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتى جرى تنفيذها على 3 مراحل، خلال الفترة من 6 يوليو الماضى وحتى 20 سبتمبر الجاري، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، وذلك ضمن الحملات المكثفة التى تنفذها الدولة لإزالة كافة صور التعديات للحفاظ على حقوقها واسترداد حق الشعب، والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية بجميع أنحاء المحافظات.



وقالت الدكتورة منال عوض، إن الحملات تأتى فى إطار جهود أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإزالة أى تعديات على أراضى وأملاك الدولة والتصدى بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين ولذلك تعمل الوزارة بكل جدية على تقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين وتقديم كل الدعم اللازم لتحقيق

هذا الهدف.

وكشفت وزيرة التنمية المحلية، عن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وجهات الدولة المختلفة وقوات انفاذ القانون والتى نجحت على مدار مراحل الموجة الـ 23 الثلاث فى إزالة 9 آلاف و516 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بجميع محافظات الجمهورية، تضمنت إزالة 6395 مبنى مخالف على مساحة 1.26 مليون متر مربع، وإزالة 3121 حالة تعد على أراضى زراعية على مساحة 5194 فدانًا.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أنه بحسب التقرير الذى أعده مركز العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، بلغ إجمالى ما تم إزالته من تعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خلال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الــ 23 والتى كانت قد بدأت 31 أغسطس الماضى واستمرت حتى 20 سبتمبر الجاري، 2689 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بجميع محافظات الجمهورية، تضمنت إزالة 1845 مبنى مخالف على مساحة 327 ألف متر مربع، وإزالة 844 حالة تعد على أراضى زراعية على مساحة 2400 فدانًا.

وأشادت الدكتورة منال عوض، بجهود محافظة البحيرة التى حققت نتائج إيجابية وملموسة فى تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية على مدار الثلاث مراحل من الموجة الـ23، بالإضافة إلى التزامها بالجدول الزمنى فى تنفيذ حملات الإزالات وتذليل كافة المعوقات بالتعاون مع الجهات المعنية وجهات الولاية وبالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات انفاذ القانون، حيث احتلت محافظة البحيرة المرتبة الأولى فى عدد الحالات التى تم إزالتها من تعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خلال المرحلة الثالثة لموجة الإزالات الـ23، مشيرًة الى أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة نجحت فى إزالة 448 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، ثم جاءت محافظة المنوفية فى المرتبة الثانية حيث نجحت فى إزالة 387 حالة تعد، ويليها محافظة الشرقية والتى أزالت 242 حالة تعد، ثم محافظة أسيوط 174 حالة تعد، ومحافظة المنيا 170 حالة تعد.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى الجهود التى بذلتها وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات بالتنسيق مع باقى الجهات المعنية فى هذا الملف الهام حيث قامت برصد أى تغيير يحدث على الأراضى الزراعية أو البناء المخالف للتحرك السريع لإزالته فى المهد بالتعاون مع الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن لتنفيذ المستهدف من الموجة الـ 23 بكل قوة وحسم واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

ولفتت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن إجمالى ما تم إزالته من حالات تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خلال المرحلتين الأولى والثانية من الموجة 23 بلغت 6827 حالة تعد، تضمنت 4550 حالة تعد على أملاك الدولة بإجمالى مساحة 936 ألف متر مربع، وإزالة 2277 حالة تعد على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 2794 فدان زراعة، مؤكدة مواصلة جهود الوزارة والمحافظات من أجل العمل على إزالة أى تعديات على أراضى الدولة وكذلك الحفاظ عليها، وصولاً إلى استعادة كافة حقوق الدولة .

ووجهت الدكتورة منال عوض، القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن بالمحافظات بضرورة استمرار تكثيف عمليات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بعد انتهاء مراحل الموجة الـ 23 ، والتعامل بكل حزم للحفاظ على الأراضى المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدى عليها وعلى الأراضى الزراعية من جديد بالمرور الميدانى المستمر بالتنسيق التام مع جهات الولاية والوحدات المحلية، وكذلك البحث مع الجهات المعنية عن صور الاستثمار الأمثل لها، وشددت وزيرة التنمية المحلية على التعامل الفورى تجاه أى حالات تعدٍ جديدة فى المهد على أرض المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والحفاظ على الأراضى المستردة ومنع التعدى عليها.

كما أشادت د.منال عوض بجهود مسئولى متابعة ملف استرداد الأراضى وموجات الإزالة بالوزارة على المتابعة الدقيقة والمستمرة طول فترة تنفيذ الموجة الـ 23 مع مسئولى الملف بالمحافظات .

وتجدر الإشارة إلى أن الموجة الــ 23 من حملات الإزالة تم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، حيث بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها فى الفترة من 6 يوليو واستمرت حتى 26 يوليو الماضى 2024، أعقبتها المرحلة الثانية فى الفترة من 3 أغسطس وحتى 23 أغسطس الماضي، واختتمت بالمرحلة الثالثة والأخيرة والتى بدأت فى 31 أغسطس الماضى وانتهت فى 20 سبتمبر الجاري.