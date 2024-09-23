وزير الصحة: انخفاض عدد الحالات المصابة بنزلات معوية ومافيش زحام بمستشفيات أسوان

كتب محمد عبد العظيم

قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان إن هناك انخفاضا في عدد الحالات المصابة بنزلات معوية في أسوان ونتوقع استمرار هذا الانخفاض خلال أسبوع من اليوم، لأن فترة حاضنة الميكروب تصل إلى 3 – 5 أيام، وخلال أسبوع تنحسر الحالات بشكل كامل وبدأنا ملاحظة هذا الأمر منذ أمس.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "محافظة أسوان ليست صغيرة والأعداد التي نتحدث عنها بالمقارنة مع حجم المحافظة ليست كبيرة.. وكل الحالات لها كافة الرعاية والاهتمام على كافة مستويات الدولة والإجراءات التي تم اتباعها منذ البلاغ الأول من خلال تشكيل لجنة من إدارة الطب الوقائي برئاسة نائب وزير الصحة وتم التواصل مع وزير الإسكان وتشكيل فريق عمل من وزارة الإسكان وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والتواصل مع محافظ أسوان للتعاون من خلال خلية عمل واجتماعات على مدار اليوم لإدارة كافة أمور الوقوف على أسباب النزلات المعوية".

وتابع نائب رئيس الوزراء وزير الصحة: "العمل كان بشكل متكامل.. وما يتردد على صفحات التواصل الاجتماعي والجهات المغرضة من شائعات ليس لها أساس من الصحة.. ونسب الإشغال في المستشفيات طبيعية ولا يوجد زحام في المستشفيات أو لا يوجد أماكن.. والمؤتمر اليوم من داخل مستشفي للتأكد من وجود أماكن جاهزة في المستشفيات".