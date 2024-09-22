محافظ أسوان يشرب من مياه "الحنفية" أمام تلاميذ مدرسة فى أبو الريش.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان انتظام العملية التعليمية بمجمع مدارس أبو الريش بحرى للتعليم الأساسى، والذى يضم 1074 طالبا وطالبة بالمراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية داخل 31 فصلا دراسيا، وذلك مع انطلاق العام الدراسى الجديد 2024/2025 ، وانتظام الطلاب والطالبات بنسبة حضور وصلت إلى 100%.

وأثناء جولته برفقه المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم، والقيادات التنفيذية والتعليمية، حرص المحافظ على تناول كوب المياه من الحنفيات داخل مجمع المدارس، للتأكد على سلامتها وجودتها، مشيداً بحرص أولياء الأمور والأسر على انتظام أبناؤهم من اليوم الأول للدراسة، علاوة على المستوى الراقى والنموذجى داخل المجمع المدرسى، ومستوى النظافة المتميز به.

كما وزع الدكتور إسماعيل كمال الشنط المدرسية على أبناؤه الطلاب فى لفتة طيبة لإضفاء أجواء الفرحة والبهجة فى نفوسهم وتشجيعهم للتحصيل الدراسى، موجهاً بتكثيف الجهود، وتنفيذ أعمال النظافة العامة بشكل يومى داخل وخارج المدارس التى يصل عددها إلى 1519 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية، وتضم 409 آلاف و947 طالبا وطالبة فى 10 آلاف و600 فصل دراسى.

وكلف محافظ أسوان بأهمية توفير وتسخير كافة الإمكانيات الهادفة لجذب الطلاب، وتحفيزهم للانتظام على مدار العام الدراسى، وخاصة فى ظل ارتباط ذلك بأعمال السنة وفقاً للإجراءات الأخيرة التى أقرتها وزارة التربية والتعليم بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف ، مشدداً إلى ضرورة تكثيف التوعية لأبنائنا الطلاب بأسلوب التعامل مع مختلف الأمراض، وكيفية الوقاية منها، والإجراءات الصحية السليمة التى يجب إتباعها فى حالة التعرض للإصابة بأى مرض للحد من تداعياته وذلك حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

محافظ أسوان فى الفصول



محافظ أسوان يتفقد مدارس أبو الريش



محافظ أسوان يشرب كوب مياه