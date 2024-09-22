محافظ أسوان يؤكد سلامة مياه الشرب ومطابقتها للمواصفات القياسية

أسوان - عبد الله صلاح

تفقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان منظومة التشغيل بـ محطة مياه أبو الريش قبلى الشيخ على، كما أطمأن اللواء المحافظ على ما شهدته المحطة من تحديث منظومة الكلور لتتواكب مع أحدث أساليب ضخ الكلور أثناء عمل المحطة من أجل تحقيق أعلى درجات الأمن والأمان والسلامة لمياه الشرب، ومطابقتها للمواصفات القياسية لتكون ذات جودة نقاء عالية، وللحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأثناء تفقده لمكونات المحطة حرص الدكتور إسماعيل كمال على إجراء تجربة عملية لإختبار عينات المياه من داخل المحطة، وتم التأكد من جودة المياه بها، كما إستمع محافظ أسوان لشرح تفصيلى عن منظومة التشغيل للمحطة من المهندس عبد الصبور الراوى رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

أكد المهندس عبد الصبور الراوى رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، أن محطة مياه أبو الريش تقع على مساحة 800 متر مسطح، وبقدرة 270 متر مكعب / ساعة لتغذية قرى أبو الريش قبلى بدءاً من نجع الشيمة وحتى مزلقان العقبة، وبهريف لخدمة أكثر من 20 ألف نسمة، موضحا أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم إستكمال أعمال آخذ العينات بشكل مستمر من محطات المياه والمرشحات والمنازل بإجمالى 103 محطة ومرشح، حيث أثبت النتائج سلامة المياه من أى تلوث، وجارى قيام الفرق الفنية المركزية بمتابعة حالة المياه فى الشبكات لإعداد التقرير النهائى عنها خلال 48 ساعة، وبالتالى لا توجد أى مخاوف من إنتشار الأمراض المعدية حيث أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفيات جاءت نتيجة تلوث الأطعمة أو المشروبات.



تحليل مياه الشرب



محافظ أسوان يتفقد محطات المياه فى مناطق أبو الريش