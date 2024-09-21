بعد حالات النزلات المعوية.. قوافل مجانية للتعامل مع المرضى بأبو الريش ودراو بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، الدور الذى يقوم به العاملين في القطاع الصحى داخل مختلف المستشفيات سواء التابعة لمديرية الصحة أو الهيئة العامة للرعاية الصحية أو بمستشفى أسوان الجامعى، لتوفير أوجه الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة والنموذجية بالجودة العالية للمواطن الأسوانى فى القرى والنجوع للحفاظ على سلامته من أى أمراض معدية.

وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إن هذا ما تجسد واقعاً ملموساً فى التعامل مع الحالات التى تعرضت للإصابة بنزلات معوية بأبو الريش ودراو خلال الأيام الماضية، مقدماً شكره للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان لسرعة التدخل والتعامل مع أى أحداث طارئة، وتسخير كافة الإمكانيات لتوفير الخدمات الصحية بشكل يستحق كل التقدير والاحترام، وهو ما يتم تنفيذه داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى ظل متابعة مستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، جاء ذلك أثناء الإجتماع الذى عقده محافظ أسوان مع مديرى المستشفيات فى حضور الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد.

وأوضح إسماعيل كمال، أنه من خلال التكاتف والتكامل بين مختلف الأجهزة يتم التعامل مع أى طوارئ بشكل فورى، وخاصة في ظل توافر القوى البشرية والطبية ، فضلاً عن الدعم المستمر من وزارة الصحة لتوفير المستلزمات والتجهيزات والأدوية في أى وقت، وبالتوازى تتوافر الآسرة داخل المستشفيات بشكل كافى لإستقبال أى حالات مرضية، لافتاً إلى أنه في نفس الوقت يتم تنظيم القوافل الطبية بشكل مستمر لتوصيل الخدمة الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين بمختلف المناطق، فكل ذلك يساهم فى تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة وعلى الوجه الأكمل.