اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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لجنة فنية تبدأ أعمال صيانة كوبرى كفر ديما على مصرف تلا العمومى بالغربية

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 01:37 م
لجنة فنية تبدأ أعمال صيانة كوبرى كفر ديما على مصرف تلا العمومى بالغربية أعمال صيانة كوبرى كفر ديما
الغربية مصطفى عادل

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باشرت اللجنة الفنية المشكلة من محافظ الغربية، أعمال صيانة واصلاح المنطقة المنهارة بكوبري كفر ديما مركز كفر الزيات، المار أعلى مصرف تلا، عقب حدوث انهيار في جزء من أرض الكوبري.

وبدأت مديرية الري بالغربية، في أعمال الترميم  وتقوية أساسات التربة و ملء الفراغات الجانبية وسد الحفرة.

وكان قد شهد  كوبرى قرية كفرديما التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، على مصرف تلا العمومي انهيار جزئي لاجزاء جانبية منه وظهور حفرة،  تنذر بسقوط المارة من عليه في مياه المصرف.

انتقل عادل داود رئيس مدينة كفر الزيات، ومسئولي مديرية الري، وتم فرض كردون فى محيط الحفرة، لمنع الاقتراب منها لحين البدء في أعمال الصيانة.

 







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