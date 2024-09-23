اليوم السابع
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طرح الدقيق على بطاقات التموين ضمن مقررات شهر سبتمبر .. اعرف الأسعار

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 07:00 ص
طرح الدقيق على بطاقات التموين ضمن مقررات شهر سبتمبر .. اعرف الأسعار الدقيق - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لصرف المنتجات المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، ضمن مقررات شهر سبتمبر 2024، ويتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن على البطاقة، كما يتم طرح كيلو الدقيق معبأ بسعر 18 جنيه على البطاقة مع توفير العديد من السلع الأساسية الأخرى بأسعار مخفضة .

على جانب آخر  تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين من المنتجات طوال الوقت ،حيث نجحت الوزارة فى زيادة مخزون زيت الطعام لأكثر من 7 أشهر إضافة إلى التعاقد على رؤوس المواشى الحية السودانية لطرح اللحوم الطازجة بالمنافذ والشركات التابعة بأسعار مخفضة، كما توفر الوزارة السلع الغذائية المدعمة لما يقرب من 61 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموين .







وزارة التموين

سعر الدقيق على بطاقات التموين

اسعار الدقيق ببطاقة التموين

سعر كيلو الدقيق

اسعار الدقيق بمنافذ المجمعات الاستهلاكية



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