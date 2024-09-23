تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانا لدعم 10 قرى في بيلا بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ جمعية الأورمان فى تنظيم معرض بقاعة دار مناسبات قرية الترزى، وذلك ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي، بهدف توزيع ملابس جديدة مجانا على 300 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بقرى الترزى وأبو خليفة وبر السلام وعزبة الكوبرى وكوم شيخ العرب وعزبة أبو سالم وعزبة الخمسين والبنابوه والمكنه وابو رادحى بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ.

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ ، أن تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع مكتب الأورمان لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، مؤكداً على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض توزيع الملابس الجديدة من الأورمان تتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة وأنه حتى الآن تم تنظيم المئات من معارض الملابس في مراكز المحافظة، وأن المستفيد من هذا هي الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

واًكد شعبان، أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى عزب وقرى المحافظة تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا في النطاقات الجغرافية الفقيرة .

يذكر أن توزيع الأورمان للملابس الجديدة يأتي استكمالا لجهود الأورمان التي تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.



تنوع الملابس المعروضة_1



معرض للملابس المجانية ضمن التحالف الوطني



معرض للملابس المجانية



