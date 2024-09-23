اليوم السابع
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الإثنين، 23 سبتمبر 2024 08:39 م
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المفتى يهنئ الدكتور محمد الجندى بتوليه منصب الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 08:20 م
المفتى يهنئ الدكتور محمد الجندى بتوليه منصب الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية
كتب لؤى على

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هنأ الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور محمد عبد الدايم الجندي بمناسبة توليه منصب الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

وأعرب ة المفتي عن خالص تهانيه وتبريكاته للدكتور الجندي، مشيرًا إلى أن تعيينه في هذا المنصب جاء بناءً على ثقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بكفاءته ومسيرته العلمية المتميزة. وأكد  أن هذا التكليف يعد تتويجًا لإخلاص الدكتور الجندي في خدمة العلم والدين.

وقال المفتي: "نسأل الله أن يوفق الدكتور الجندي في أداء هذه الأمانة الكبيرة، وأن يسدد خطاه ويوفقه لكل خير. وأن يجري على يديه البركة والنجاح في كل ما يقوم به من جهود لخدمة الأزهر الشريف وإثراء الفكر الإسلامي، بما يساهم في رفعة مصرنا الحبيبة وأزهرنا العريق".

 







مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف

شيخ الازهر

مفتى الجمهورية



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