اليوم السابع
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شيخ الأزهر يقرر تعيين محمد الجندي أمينا عاما لمجمع البحوث الإسلامية

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 05:24 م
شيخ الأزهر يقرر تعيين محمد الجندي أمينا عاما لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد عبد الدايم الجندي
كتب لؤى على

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أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرارا بتعيين الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، عميد كلية الدعوة الإسلامية ، أمينا عاما لمجمع البحوث الإسلامية، خلفا للدكتور نظير عياد والذى تولى منصب مفتى الجمهورية.


وعمل الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، مسؤولًا عن الدراسات العليا بقسم الدراسات الإسلامية كلية الآداب بجامعة الملك فيصل بالسعودية، وشارك في عدة مؤتمرات كان أحدها في المسجد النبوي الشريف، وله بحوث منشورة ومشاركات لمؤتمرات عالمية يزيد عددها على 40 مؤتمرًا.


كما عمل وكيلًا للدراسات العليا بكلية الدعوة الإسلامية، وله دروس في رواق الأزهر الشريف بالجامع الأزهر، وشارك في عدة ملتقيات بمسجد الإمام الحسين والسيدة نفيسة وبعض المساجد الكبرى.


 







الازهر الشريف

مجمع البحوث الاسلامية

محمد الجندي

نظير عياد



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