مفتى الجمهورية يهنئ مفتى روسيا بإعادة انتخابه رئيسًا للإدارة الدينية لمسلمى روسيا الاتحادية

كتب ـ لؤى على

هنأ الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الشيخ راوي عين الدين مفتي روسيا، ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للإدارة الدينية لمسلمي روسيا لفترة جديدة تمتد لخمس سنوات.

وأكد المفتي في تهنئته تقديره للشيخ راوي عين الدين ودوره القيادي البارز في تعزيز القيم الإسلامية السمحة وخدمة المسلمين في روسيا، كما أشار إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الشيخ عين الدين في دعم التعايش السلمي بين مختلف أطياف المجتمع الروسي، ودوره المهم في تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات.

وأضاف الدكتور نظير عياد أن إعادة انتخاب الشيخ راوي عين الدين تعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المسلمون في روسيا لقيادته الحكيمة، مشددًا على أهمية استمرار التعاون المشترك بين المؤسسات الدينية في مصر وروسيا لتعزيز قيم التسامح والاعتدال ومواجهة التحديات المشتركة.

كما أعرب المفتي عن أمله في أن تواصل الإدارة الدينية لمسلمي روسيا جهودها في دعم التواصل بين الجاليات الإسلامية في العالم، بما يسهم في تعزيز الروابط الدينية والفكرية بين المسلمين وتعزيز السلام العالمي.