السفارة السعودية تحتفل غدًا بالعيد الوطني الـ94 للمملكة

إيمان حنا

تحتفل سفارة المملكة العربية السعودية برعاية سفير خادم الحرمين الشريفين فى مصر صالح الحصيني بالذكرى ال94 للعيد الوطني للمملكة ؛ بمشاركة لفيف من المسؤلين والسياسيين والكتاب والإعلاميين.

ومن جهة أخرى هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي فى برقية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، بمناسبة اليوم الوطني الـ (94) للمملكة.

كما هنأ الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء .

وبهذه المناسبة، أصدرت السفارة السعودية بالقاهرة، أمس الأحد، تقريرًا عن مسار العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والمملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة، وذلك بمناسبة ذكرك العيد الوطني للمملكة السعودية.

أشارت في سياقه إلى أهمية الدور المصرى السعودى فى المنطقة وحتمية التنسيق السعودي المصري في كافة الملفات، باعتبارها ركيزة أساسية لإقرار الأمن والاستقرار في منطقة تموج بالتحديات والتحولات وتتزايد فيها مخاطر اندلاع الصراعات، وهو ما برهنت عليه التحديات الإقليمية القائمة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط؛ ما يفرض استمرار العمل على تعزيز قوة ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين منذ عقود طويلة.