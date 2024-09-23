السجن 10 سنوات للمتهم بتهديد سيدة بصور خاصة بابنتها فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، شابا بالسجن لمدة 10 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بتهديد سيدة بإفشاء صور خادشة للحياء خاصة بنجلتها نظير مبلغ من المال بمركز الحسينية.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدي، وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود.

تعود أحداث القضية رقم 473 لسنة 2024 جنايات مركز الحسينية، المقيدة برقم 2150 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "أحمد أ ع خ" 26 عاما، مقيم بمركز الحسينية، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بتهديد المجني عليها "س" بإفشاء صور خاصة خادشة للحياء تخص نجلتها القاصر، وذلك نظير مبلغ مالي.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم هدد المجني عليها بطريق الكتابة والرسائل الصوتية عبر تطبيق (واتس آب) بإفشاء صور خادشة للشرف تخص نجلتها القاصر "ص"، وكان التهديد الكتابي مصحوبا بطلب مبلغ مالي على النحو المبين بالتحقيقات.