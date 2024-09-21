المشدد 10 سنوات للمتهم بالتعدى على فتاة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، خفير خصوصي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات؛ لاتهامه بالتعدي على طفلة بمركز بلبيس.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 1224 لسنة 2024 جنايات مركز بلبيس، المقيدة برقم 965 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "حمدي أ م أ" 35 عاما، خفير خصوصي، مقيم بمركز بلبيس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بالتعدي على الطفلة المجي عليها "ر ك ن ج" بغير رضاها بمركز بلبيس.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم واقع المجني عليها بغير رضاها مستغلا حداثة سنها حال كونها لم تبلغ الثامنة عشر عاما من عمرها على النحو المبين بالتحقيقات.