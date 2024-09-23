أكسيوس: أكثر من 700 مسئول سابق فى الأمن القومى والجيش الأمريكى يؤيدون ترشيح هاريس

واشنطن (أ ش أ)

أيد أكثر من 700 مسئول أمريكى سابق فى الأمن القومى والجيش فى رسالة مشتركة نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس لتولى منصب الرئيس القادم للولايات المتحدة.

وجاء في الرسالة أن هاريس "تدافع عن المثل الديمقراطية الأمريكية"، بينما "يعرض" الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة دونالد ترامب هذه المثل للخطر، بحسب موقع أكسيوس الأمريكى .

ووفقا لأكسيوس، كان وزراء خارجية ودفاع سابقون وسفراء سابقون وجنرالات متقاعدون من بين أولئك الذين وقعوا على الرسالة التي نظمتها مجموعة قادة الأمن القومي لأمريكا .

وأشارت الرسالة إلى أن "التناقض مع ترامب واضح: إذ أن نائبة الرئيس هاريس مستعدة واستراتيجيّة، وهو متسرع وغير مطلع".

وقالت الرسالة إن ترامب "يهدد نظامنا الديمقراطي" بالدعوة إلى "إلغاء" أجزاء من دستور الولايات المتحدة.

وتأتي أحدث دفعة لحملة هاريس بعد أيام من تأييد أكثر من 100 من قادة الأمن القومي الجمهوريين للمرشحة الرئاسية الديمقراطية للرئاسة، بما في ذلك تسعة موظفين خدموا في البيت الأبيض أثناء حكم ترامب.

