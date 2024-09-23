كامالا هاريس تجمع 27 مليون دولار في أكبر حصيلة تبرعات منذ إعلان ترشحها

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قال مسؤول في الحملة الانتخابية لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، إن هاريس جمعت 27 مليون دولار خلال فعالية لجمع التبرعات في مدينة نيويورك الليلة الماضية، في أكبر حصيلة تبرعات لها منذ ترشحها نيابة عن الحزب الديمقراطي بدلا للرئيس الحالي جو بايدن .

ونقلت وكالة أنباء /أسوشيتد برس/، اليوم /الإثنين/، عن المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة تفاصيل جمع التبرعات الخاصة، قوله إنه رغم أن هاريس جمعت أموال أكثر بكثير من الرئيس السابق ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، لكنها مطلوبة للتنافس مع الإعلانات باهظة الثمن التي تمولها مجموعات خارجية من الأثرياء تدعم ترامب.

وأقيمت فعالية جمع التبرعات الضخمة في قاعة ضخمة بمطعم "سيبرياني وول ستريت" في نيويورك، وضمت حشدا كبيرا الذي اصطف بينما انتقدت هاريس ترامب لرفضه مناظرتها مرة أخرى.

وقالت هاريس للحشد: "يبدو أن خصمي يبحث عن عذر. أشعر بقوة أننا مدينون للشعب الأمريكي، وللناخبين، بالاجتماع مرة أخرى قبل يوم الانتخابات".

وأضافت هاريس أنها ستلقي خطابا يوم /الأربعاء/ المقبل توضح فيه رؤيتها الاقتصادية، مضيفة أن هناك "المزيد الذي يمكننا القيام به للاستثمار في تطلعات وطموحات الشعب الأمريكي مع معالجة التحديات التي يواجهها".