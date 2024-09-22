مرض الشرايين الطرفية.. 5 أعراض يجب الانتباه لها

كتب - حسام الشقويرى

مرض الشرايين الطرفية هو مشكلة صحية شائعة في الدورة الدموية، حيث يقل تدفق الدم بسبب تضيق الشرايين أو تراكم اللويحات في الشرايين الطرفية التي تنقل الدم إلى اليدين والذراعين والساقين والقدمين، ويعد الشعور بألم حاد في عضلات الساق أثناء المشي أحد أعراض مرض الشرايين الطرفية، وفقا لما نشره موقع thehealthsite

أعراض مرض الشرايين الطرفية

1. آلام عضلات الساق

يمكن أن يكون الألم في عضلة الساق أثناء المشي أو صعود السلالم أحد أعراض مرض الشريان المحيطي. ويبدو الأمر وكأنه تمدد أو تمزق أو تقلص في عضلة الساق. يمكن أن تتفاوت شدة الألم من منخفضة إلى عالية.

2. آلام القدم

قد ينتشر الألم إلى الوركين أو الفخذين أو القدمين، مما يجعل آلام القدم أحد أعراض مرض الشرايين الطرفية. و يمكن أن يزداد الألم في القدم سوءًا في الليل عندما يكون الشخص مستلقيًا.

3. بطء التئام الجروح

قد يتسبب مرض الشرايين الطرفية في بطء التئام الجروح في ساقيك أو أصابع قدميك أو قدميك أو أجزاء أخرى من الجسم. وقد تظهر الجروح مرة أخرى أو لا تلتئم على الإطلاق،

4. الأيدي الباردة والشاحبة

تشمل الأعراض الأخرى لمرض الشرايين الطرفية برودة وشحوب اليدين والأصابع. وقد تبدو زرقاء اللون أو متغيرة اللون. وفي هذا المرض، قد تصبح أصابع قدميك وقدميك باردة وخدرة.

5. تساقط الشعر

تساقط الشعر كأحد أعراض مرض الشرايين الطرفية. قد يؤدي انخفاض تدفق الدم إلى الرأس إلى تساقط الشعر. يؤدي نقص إمدادات الأكسجين الكافية إلى بصيلات الشعر إلى إضعافها.

إذا لاحظت أيًا من أعراض مرض الشرايين الطرفية، يجب عليك استشارة الطبيب فورًا وإجراء الفحوصات اللازمة.