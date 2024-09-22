محافظ الوادي الجديد: انتظام 70 ألف طالب وطالبة فى 502 مدرسة.. صور

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انتظام الدراسة بجميع مدارس المحافظة في أول أيام العام الدراسي الجديد 2024 /2025، حيث استقبلت 502 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية الخمس، نحو 70 ألف طالبًا وطالبة بجميع المراحل التعليمية بمدارس التعليم العام واللغات والتربية الخاصة والتعليم الفني.

من جانبه قال المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، إنه جرى تجهيز كافة المدارس لاستقبال الطلاب فضلا عن توفير عدد من الأجنحة الملحقة ببعض المدارس؛ لاستيعاب الكثافات الطلابية، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة واللحظية مع جميع الإدارات التعليمية؛ لمتابعة منظومة وضوابط العمل بجميع مدارس المحافظة.

وأضاف وكيل التعليم بالمحافظة، أنه جرى التشديد على تنفيذ خطة المديرية لبدء العام الدراسى الجديد ، وإلتزام الجميع بكافة اللوائح المنظمة للعمل الانتهاء من سد العجز بجميع التخصصات واستخدام الموارد البشرية المتاحة لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب بجميع مدارس المحافظة للوصول إلى أعلى معايير الجودة وتطوير منظومة العمل .

ووجه سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة بالإنتهاء من تجهيز قوائم الفصول والجداول المدرسية وإلتزام الجميع بكافة المسئوليات المكلفين بها، وتنفيذ خطة عاجلة لتنظيم مجموعات التقوية وتفعيلها بالمدارس وتعظيم الإستفادة منها بما فيه مصلحة الطالب ولمجابهة الدروس الخصوصية.

كما وجه بتشكيل لجان للمرور على المدارس بأرجاء المحافظة للوقوف على مستجدات العمل والتأكد من إجراءات الأمن والسلامة ووضع الحلول المناسبة لأى معوقات أو مشكلات قد تعرقل سير العمل، والدعم الدائم و المتواصل للجميع ومواجهة المشكلات وفق اللوائح المنظمة للعمل من أجل الهدف المنشود للإرتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة.



انتظام طلاب مدارس الوادي الجديد فى الدراسة



تنظيم رائع فى مدارس الوادي الجديد



الزى الموحد لتلاميذ احدى مدارس رياض الأطفال بالوادى الجديد



طابور الصباح باحدى مدارس الوادي الجديد



مدارس مركز بلاط بالوادي الجديد



