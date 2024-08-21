اليوم السابع
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بعد انسداده بسبب المخلفات..

"مياه أسوان" تعلن انتهاء تطهير خط طرد الصرف بكوم أمبو

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 11:27 ص
"مياه أسوان" تعلن انتهاء تطهير خط طرد الصرف بكوم أمبو المخلفات التى تم استخراجها
أسوان - عبد الله صلاح

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، عن انتهاء تطهير خط طرد الصرف الصحي 1200مم، بعد إلقاء المواطنين مخلفات فى مطابق خط الطرد الرئيسى لمياه الصرف الصحى المجمعة من مدينة كوم أمبو مما أدى لانسداد الخط بالكامل.

أكد المهندس عبد الصبور الراوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، فى بيان صحفى، أنه تم الانتهاء من أعمال تطهير خط الطرد بمدينة كوم أمبو بقطر 1200 مللى، فى تمام الساعة العاشرة صباحا قبل الموعد المقرر وهو السادسة مساءا وفى وقت قياسى وتم ضخ المياه للمناطق التى كانت تم القطع بها بسبب أعمال التطهير.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، فى بيان صحفى، أنه تم الاستعانة بغاطسين متخصصين فى سحب المخلفات وكاوتش السيارات التى قام بعض المواطنين بإلقائها فى مطابق خط الطرد الرئيسى، تحت إشراف المهندس جمال الدين أحيد، مستشار جنوب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وبجهود رجال الفرقة الفنية للصرف الصحي بقطاع كوم أمبو.

استخدام الأجهزة للتطهير
استخدام الأجهزة للتطهير

 

المخلفات التى تم استخراجها
المخلفات التى تم استخراجها

 

جانب من أعمال التطهير
جانب من أعمال التطهير

 

جهود فرق الصيانة
جهود فرق الصيانة

 

فريق عمل شركة المياه
فريق عمل شركة المياه

 

مخلفات
مخلفات

 

واقى العاملين فى تطهير الخط
واقى العاملين فى تطهير الخط

 







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