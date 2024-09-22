اليوم السابع
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غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا وأمطار خفيفة بعدة مناطق والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأحد، 22 سبتمبر 2024 01:40 م
غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا وأمطار خفيفة بعدة مناطق والعظمى بالقاهرة 32 درجة حالة الطقس
كتبت – مرام محمد

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الإثنين 23 سبتمبر 2024، طقسًا حارًا رطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلًا.

وقالت إنه من المتوقع أن يشهد غدًا شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأضافت أنه من المتوقع أن يشهد غدًا رياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن هناك فرصًا لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين: القاهرة العظمى 32 درجة والمحسوسة 34 والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 29 والمحسوسة 32 والصغرى 22، ومطروح العظمى 28 درجة والمحسوسة 31 والصغرى 23، وسوهاج العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 والصغرى 25، وقنا العظمى 35 درجة والمحسوسة 36 والصغرى 26، وأسوان العظمى 37 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 27.







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