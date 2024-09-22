طرق الأبواب.. طريقة جديدة لدعوة تلاميذ التعليم المجتمعى للمدرسة بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، وقرى مركز مطوبس خاصة، طريقة جديدة لدعوة طلاب وطالبات المجتمع المدني، للحضور للمدارس، بطرق عدد من الطلاب مرتدين زي المدرسة حاملين بعض الهدايا، لأبواب منازل زملائهم من طلاب وطالبات المدرسة، لدعوتهم للحضور للمدرسة والاستفادة منها.

وحمل الطلاب الهدايا لزملائهم، إضافة لدعوات لهم بالحضور للمدرسة، بجميع القري التي بها مدارس تعليم مجتمعي.



أكد محمد الحيطاوي، مدير التعليم المجتمعي بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن عدد من طلاب التعليم المجتمعي ابتكروا طريقة جديدة لجذب الطلاب للمدارس، خاصة أن التعليم المجتمعي له طبيعة خاصة، يحتلف عن التعليم العام.

وأضاف أحمد نصار، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة كفرالشيخ، حرص عدد من طلاب مدارس التعليم المجتمعي ارتداء الزي المدرسي، حاملين الهدايا ودعوات لزملائهم الطلاب بحضور المدرسة، والاستفادة منها.



ابتكار جديدة لدعوة طالبات التعليم المجتعي لحضور المدرسة



استفقبال طالبات التعليم المجتمعي



توزيع هدايا على طلاب وطالبات التعليم المجتمعي



جانب من الدعوة للطالبات لحضور المدرسة



جانب من طلاب وطالبات مدارس التعليم المجتمعي



حملة طرق الابواب لدعوة طلاب التعليم المجتمعي لحضور المدرسة



طالبة تحمل هدايا لزملائها



طرق الأبواب بالمنازل



طلاب وطالبات التعليم المجتمعي