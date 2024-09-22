انتظام الدراسة بـ2374 مدرسة فى كفر الشيخ وتخصيص الحصة الأولى عن مبادرة بداية.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن انتظام العملية التعليمية بكل مدارس المحافظة، وعددها 2374 مدرسة، بحضور الصفوف الأولى من كل مرحلة تعليمية، في أول يوم دراسي تشهده كل المدارس، بـ13 إدارة تعليمية، بتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ.

وأضاف عبدالله، أنه وجه مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية بتخصيص الحصة الأولى للحديث عن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية لبناء الإنسان المصري ( بداية ) ، وتكليف المتابعة وتقويم الأداء ومديري المراحل وموجهي عموم المواد الدراسية والموجهين الأوائل والموجهين بمتابعة سير انتظام العملية التعليمية وحسن التواصل والتعامل مع أولياء الأمور ، ووجه في رسالته لأولياء الأمور بضرورة التزام أبنائنا الطلاب بالحضور والمواظبة وإعلاء قيمة الانضباط .

وأكد عبدالله،أنه قد تم اتخاذ العديد من الإجراءات لاستقبال العام الدراسي الجديد، من صيانة المدارس، ومتابعة تسليم الكتب المدرسية، والانتهاء من خطة الندب والنقل بين المدارس لسد العجز، لضمان استقرار العملية التعليمية، وتم متابعة التجهيزات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد وظهور المدارس في أجمل صوره لاستقبال طلابها.

وعلى جانب أخر تفقد الدكتور علاء جوده، وكيل المديرية، عدداً من المدارس بإداراتي شرق وغرب كفر الشيخ، واطمأن على انتظام العملية التعليمية، وناقش الطلاب في مبادرة بداية، وما تهدف له.



تفقد المدارس



توزيع الهدايا على الاطفال بالمدارس (1)



تحية العلم



تعدد الفعاليات بالمدارس