انتظام الدراسة فى ثان أيامها بمحافظة سوهاج.. فيديو

سوهاج محمود مقبول

قدم تلفزيون اليوم السابع صباح اليوم بثا مباشرا من محافظة سوهاج بعنوان انتظام الدراسة فى ثان أيامها بمحافظة سوهاج.. مباشر حول إنتظام العملية التعليو مع إنطلاق العام الدراسى الجديد في ثان أيام الدراسة حيث انتظمت الدراسة إنتظاما كاملا مستقبله أكثر من مليون طالب بمختلف المراحل التعليمية رياض أطفال إبتدائى إعدادى ثانوى عام وفنى.

تشهد محافظة سوهاج اليوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2024، انطلاقًا كاملا للعام الدراسي الجديد 2024-2025، بمراحل التعليم المختلفة الابتدائية والإعدادية والثانوية ،والتي أستكملت اليوم في جميع مدارس المحافظة.

ومن جانبه أكد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، جاهزية جميع المدارس، والتي يصل عددها إلى 3157 مدرسة، لاستقبال ما يقرب من مليون و347 ألف و240 طالب وطالبة، وتم التشديد على تطبيق جميع القرارات والتعليمات الوزارية المتعلقة بتقليل كثافة الفصول الدراسية، لضمان بيئة تعليمية مناسبة.

وفي إطار التحضيرات للعام الدراسي، أشار وكيل الوزارة في تصريحات لليوم السابع إلى وصول جميع الكتب الدراسية، التي تم توزيعها على المدارس، لتكون جاهزة للتسليم للطلاب في بداية العام. كما تم الانتهاء من إعداد خطط تفصيلية لتفعيل الأنشطة المدرسية، بهدف تعزيز المشاركة الفعالة للطلاب في الحياة المدرسية.

تأتي هذه الاستعدادات بناءً على توجيهات اللواء عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، الذي أكد على ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف القطاعات في المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد وقد تم بالفعل التنسيق مع القطاعات الأمنية والخدمية، لضمان توفير مناخ تعليمي متميز وآمن للطلاب، مما يعكس حرص الحكومة على تحسين جودة التعليم في المحافظة.

مع اقتراب موعد بدء الدراسة، يعبر العديد من أولياء الأمور عن تفاؤلهم بعودة أبنائهم إلى المدارس بعد فترة طويلة من الإجازة كما يأمل الطلاب في أن تكون هذه السنة الدراسية مليئة بالتجارب التعليمية الجديدة، ويستعدون بحماس للمشاركة في الأنشطة المدرسية التي تم الإعلان عنها.

هذا ويسعى المسؤولون في محافظة سوهاج إلى تحقيق أقصى استفادة من هذه السنة الدراسية، حيث تم وضع خطط شاملة لتطوير العملية التعليمية وتحسين الأداء الأكاديمي للطلاب، وتعتبر هذه الإجراءات خطوة إيجابية نحو مستقبل تعليمي أفضل، كما تساهم في تعزيز روح التعاون بين المدرسة والأسرة والمجتمع.

ومن الميُنتظر أن تشهد المحافظة انطلاقة جديدة في العملية التعليمية، تأمل أن تكون بداية لعهد جديد من التقدم والازدهار في المجال التعليمي جهود الدولة ممثلة فى وزارة التربية والتعليم والمحافظة تُظهر التزامهما بتحقيق أفضل النتائج للطلاب وتوفير بيئة تعليمية تساهم في إعداد جيل متميز ومؤهل لمواجهة تحديات المستقبل.