وزير التعليم يبدأ جولته فى سوهاج بتفقد مدرستى أسماء والشهيد نبيل فراج

سوهاج محمود مقبول

تفقد الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد عبدالهادى، نائب المحافظ، اليوم السبت، نائبا عن اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج مدرستى أسماء بنت أبي بكر الثانوية للبنات، ومدرسة اللواء شهيد نبيل فراج الابتدائية بحى غرب سوهاج، وذلك خلال زيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمحافظة مع انطلاق العام الدراسى الجديد 2024/2025 وتفقد عددا من الفصول الدراسية والتقى عددا من الطالبات بمدرسة أسماء الثانوية وأجرى حوارا معهن.

جاء ذلك بحضور اللواء علاء عبدالجابر، السكرتير العام لمحافظة سوهاج، والدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية التربية والتعليم، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، وأيمن تمام مدير إدارة سوهاج التعليمية.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وصل إلى محافظة سوهاج قادما من محافظة أسيوط والتي وصلها ظهر أمس الجمعة وكان في استقبالة اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط و المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ومحمد إبراهيم الدسوقي مدير مديرية التربية والتعليم بأسيوط.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن سعادته بزيارة محافظة سوهاج في أول يوم من إنطلاق العام الدراسى الجديد، مقدما الشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال، مثمنًا جهوده في دعم العملية التعليمية ومروره الدوري على المدارس لمتابعة جاهزيتها لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد مؤكدًا حرصه على تعزيز كافة سبل التعاون مع المحافظة للارتقاء بالعملية التعليمية وتنفيذ الخطط التي وضعتها الوزارة لتحسين جودة التعليم، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب والمعلمين بما يضمن سير العملية التعليمية بشكل منضبط وجاذب للطلاب.

ومن المقرر أن يستكمل الوزير جولته اليوم السبت بمحافظة سوهاج، مع إنطلاق العام الدراسى الجديد2024/ 2025، بتفقد مدرسة باحثة البادية الابتدائية، ومدرسة الإعدادية الحديثة للبنات بحي شرق، بالإضافة إلى مدرسة ناصر الابتدائية الجديدة في مدينة ناصر، جميعها تتبع إدارة سوهاج التعليمية.

وعقب انتهاء جولته بمدارس إدارة سوهاج التعليمية، سيقوم الوزير والوفد المرافق له بتفقد مدارس عرب الأطاولة الابتدائية الجديدة، والفتح الابتدائية، وقدري المشنب الثانوية للبنات، وأخميم الإعدادية الجديدة للبنات، وأخميم الإعدادية القديمة للبنين، وهذه المدارس جميعها تتبع إدارة أخميم التعليمية شرق سوهاج.

