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المديريات التعليمية: متابعة تسليم الكتب المدرسية للطلاب مع بداية العام الدراسى

الأحد، 22 سبتمبر 2024 09:50 ص
المديريات التعليمية: متابعة تسليم الكتب المدرسية للطلاب مع بداية العام الدراسى وزارة التربية والتعليم
كتب ــ محمود طه حسين

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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات بتسكين المعلمين الجدد والتعاقد بالحصة مع الأعداد المطلوبة والانتهاء من خطة الندب والنقل بين المدارس لسد العجز فى المعلمين لضمان استقرار العملية التعليمية، كما شددت الوزارة على أن المديريات التعليمية اتخذت العديد من الإجراءات لاستقبال العام الدراسي الجديد من بينها صيانة المدارس ومتابعة تسليم الكتب المدرسية للطلاب وفقا للأعداد والنسب التى وصلت فعليا إلى المدارس لتحقيق الانضباط بالعام الجديد.

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف مجموعة من القرارات المهمة كالتالى:

- لا يوجد تابلت للمدارس الخاصة والكتب موجودة على موقع الوزارة كوسيلة ومصدر للتعلم، مع تسليم طلاب المدارس الحكومية التابلت بالصف الأول الثانوى العام.

- خروج اللغات الأجنبية الثانية من المجموع في الثانوية العامة.

- إضافة وحدة من الجيولوجيا على مادة الأحياء في الثانوية العامة.

- لا تغيير في طريقة امتحانات الثانوية العامة (البابل شيت مستمر).
- آلية محكمة للسيطرة على محاولات الغش بامتحانات الثانوية العامة 2025.
- المعلم الذى يرغب فى زيادة مرتبه يحصل على حصص زيادة مقابل 50 جنيها للحصة الواحدة.

- تدريس البرمجة للصف الأول الثانوي من العام الدراسي بعد المقبل.

- إعادة النظر فى تأشيرة فوق الكثافة لطلاب المدارس من العام الدراسي بعد المقبل.

الواجب المنزلي سيكون موحد لجميع الطلاب بكل الصفوف وسيتم نشر الواجب المرتبط بكل درس عى موقع الوزارة والمطلوب من الطالب يعمله في الواجب بكل درس هيكون على موقع الوزارة.

- صيغة موحدة للاختبارات الأسبوعية والامتحانات الشهرية على مستوى الجمهورية

- مفيش تقنين الدروس الخصوصية ولن يكون هناك قرار بالترخيص للسناتر.

- لا تراجع عن إضافة العربي والتاريخ لمجموع طلاب المدارس الدولية.

 







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