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انتظام طلاب أولى ثانوي بالجيزة فى صفوفهم بثانى أيام العام الدراسى الجديد

الأحد، 22 سبتمبر 2024 09:32 ص
انتظام طلاب أولى ثانوي بالجيزة فى صفوفهم بثانى أيام العام الدراسى الجديد طالبات الصف الأول الثانوى
كتبت - مرام محمد

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انتظم طلاب وطالبات صفوف (KG2، والثاني الابتدائي، والأول الإعدادي، والأول الثانوي)، بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، في فصولهم الدراسية، بـ أول يوم دراسي لهم بالعام الدراسي الجديد 2024/2025.

يأتي ذلك وفقًا للجدول المعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، الخاص بمواعيد دخول المدارس للصفوف المختلفة بـ أول أسبوع دراسة.

ورصد "اليوم السابع"، توافد طالبات الصفين الأول الإعدادي، والأول الثانوي، على مدرسة الأورمان الإعدادية الثانوية للبنات التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، في أول يوم دراسي لهن، وحضورهن مراسم طابور الصباح.

وحرصت المعلمات على تنظيم دخول الطالبات للمدرسة وتنظيمهن في ساحة المدرسة لحضور مراسم طابور الصباح، ومن ثم إدخالهن للفصول الدراسية في صفوف منظمة.

واستعدت المدرسة لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد، بعمل الصيانات البسيطة اللازمة للفصول وتنظيفها وتجهيز وتنظيف قاعات التدريس ودورات المياه وغرف المعلمين.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مواعيد بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة، موضحة أن العام الدراسى الجديد يبدأ بالمدارس الرسمية والخاصة للغات والخاصة عربى والقوميات 21 سبتمبر الجارى وينتهي الخميس الموافق 5 يونيو 2025، بإجمالى 35 أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

 

الصف الاول الثانوى
الصف الأول الثانوى

 

انتظام طالبات أولى ثانوى بالجيزة في فصولهم
انتظام طالبات أولى ثانوى بالجيزة في فصولهم

 

طالبات الصف الأول الثانوي فى اول يوم دراسى
طالبات الصف الأول الثانوي فى اول يوم دراسى

 

طالبات الصف الأول الثانوي
طالبات الصف الأول الثانوي


 







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