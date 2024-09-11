اليوم السابع
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المديريات التعليمية: تدريب المعلمين الجدد قبل استلامهم العمل بالمدارس

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 10:58 ص
المديريات التعليمية: تدريب المعلمين الجدد قبل استلامهم العمل بالمدارس وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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تستعد المديريات التعليمية والإدارات لعقد تدريبات على طرق التدريس والمناهج الدراسية فى إطار التنمية المهنية لـ أعضاء هيئة التدريس، حيث تستهدف هذه التدريبات المعلمين الجدد الذين يتم التعاقد معهم حاليا والناجحين بـ مسابقة 30 ألف معلم والبالغ عددهم 20 ألفا و204 معلمين، حيث يتم تدريب المعلمين على المناهج المطورة بالصفوف الأولى.

وأعلنت المديريات التعليمية أسماء المعلمين الجدد الذين يتم التعاقد معهم، حيث كشفت مصادر مسئولة بالوزارة عن أن الأعداد التى سيتم التعاقد معها تصل ل 20 ألفا و204 معلمين بالإضافة إلى 5% يمثلون 84 معلما سيتسلمون العمل قبل بدء العام الدراسي الجديد ضمن الناجحين بالدفعة الثانية والمتظلمين من المرحلة الأولى أو الدفعة الأولى من مسابقات المعلمين، مشددة على أنه تم تعيين قرابة 16 ألف معلم فى الدفعة الأولى و20 ألفا من الدفعة الثانية وتظلمات الدفعة الأولى ليصل إجمالى التعاقدات لقرابة 36 ألف معلم من مسابقات تعيين ال 150 ألف التى تم الإعلان عنها عام 2022 وتستهدف تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات لسد العجز فى أعضاء هيئة التدريس بالمدارس.

وشددت المصادر على أن الوزارة تلقت دفعة جديدة من المرحلة الثالثة سيتم عقد اختبارات بدنية ونفسية لهم تمهيدا لارسالهم إلى إحدى الجهات لاعتماد التدريبات والنتيجة النهائية، كما أن هناك اختبارات يتم إجرائها حاليا فى التنظيم والإدارة.







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