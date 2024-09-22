أهلا مدارس .. الفاكهة في اللانش بوكس ضرورية للتركيز والطاقة

كتبت مروة محمود الياس

مع بدء العام الدراسي الجديد يجب أن تعزز كل أم من طاقة وتركيز أطفالها للتمتع بصحة عقلية جيدة ونشاط بدني يمكن الطفل من تحمل ضغط اليوم الدراسي وتعزيز طاقته وحيويته.

وفقا لتقرير نشر فى موقع ناشونال يونيفرستي المعني بصحة الطلاب وتغذيتهم، فإن هناك مجموعة من المأكولات والمشروبات التي تعزز من صحة الطلاب وتمكنهم من التركيز وتمدهم بالطاقة والقوة لإكمال يومهم الدراسي في منتهى اليقظة والنشاط.

وأوضح التقرير أن الفاكهة بشكل خاص تحتل مرتبة متقدمة بين كل أنواع الطعام التي تمد الطفل الذاهب للمدرسة بالترطيب المناسب، والشعور بالحيوية والانطلاق واليقظة والقدرة على الفهم والتركيز والاستيعاب كذلك، فالسر هنا يكمن في الترطيب الجيد للجسم، فالفاكهة تحتوي على كم هائل من المياه والمغذيات والفيتامينات والعناصر الطبيعية.

ومن بين أفضل الفواكه التي تعزز صحة الطالب:

الحمضيات بأنواعها، فتلك النوعية من الفاكهة تحتوي على فيتامينات مركزة ومياه كثيرة مثل البرتقال الصحي والمفيد الغني بفيتامين سي الضروري لصحة الدماغ ويساعد على تحسين عمل النواقل العصبية وبالتالي يتمكن الدماغ من فهم الإشارات والدروس وما يلقى عليه من قبل المعلمين.

وتعزز أيضا فاكهة اليوسفي والليمون من نسب فيتامين سي في الجسم، وبالتالي تعزيز المناعة، وتحسين عمل المخ، فهي خيار مثالي لنظام الغذائي لأي طفل، كما أنها تعزز من زيادة حدة الانتباه داخل الدماغ كما أنها تحتوي على مضادات للأكسدة طبيعيه وقوية تقاوم تأكسد الخلايا تجعل الطفل نشطا وتجعله أكثر طاقة وحيوية وفهم.

بعض الحمضيات الأخرى، مثل الجريب فروت والكيوي فوائدهما مثل الفوائد سالفة الذكر تعزز من مناعه وطاقة الجسم والعقل.

التوت أحد أهم الخيارات الصحية التي يمكن إضافتها للانش بوكس الخاص بالطفل لأنه غني بمضادات الأكسدة ويقاوم الإجهاد التأكسدي وبالتالي يجعل الطفل نشيطا ودماغه أكثر انتباها وتركيزا

ويمكن أيضا للفراوله أن تعزز من ترطيب الجسم وتحسين الوظائف الإدراكية للدماغ، فهي وجبة خفيفة رائعة خلال اليوم الدراسي وغنية بمضادات الأكسدة ايضا، ونصح التقرير بإضافة أحد أنواع الفاكهة للانش بوكس الخاص بالطفل للتمتع بالصحة والترطيب.