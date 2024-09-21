رئيس مركز ديرمواس يتفقد رصف شوارع المدينة ضمن الخطة الاستثمارية

المنيا - حسن عبد الغفار

تفقد الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس بالمنيا أعمال تغطية عدد من الشوارع غرب المدينة ببلاط الانترلوك ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي، موجهاً بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال المطلوبة في أقرب وقت ممكن، كما تفقد رئيس المركز عدد من الشوارع المقترح إدراجها ضمن خطة الرصف في الخطة الإستثمارية للعام 2026/2025.

وشدد رئيس المركز على ضرورة التنسيق المستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة الإنتهاء من أعمال الاحلال والتجديد المطلوبة لسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف.

كما وجه رئيس المركز بمتابعة تنفيذ الأعمال بكفاءة عالية للانتهاء منها فى الوقت المحدد لها، وذلك لتسهيل حركة السير والمرور بتلك الشوارع وعودة المظهر الجمالي لشوارع المدينة.

يأتي ذلك في ضوء جهود محافظة المنيا في تطوير المناطق بالمحافظة، ورصف الطرق وتمهيد شوارع الأحياء والمدن على مستوى المحافظة، خاصة وأن مشروعات الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص وزارة التنمية المحلية على تنفيذها بالمحافظات وتوليها اهتماما كبيرا تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية سواء بتمهيدها وتسويتها أو تنفيذ عمليات الرصف

