محافظ الشرقية: انتظام اليوم الدراسى الأول لرياض الأطفال والصفوف الأولى

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن اليوم الدراسي الأول ، لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولى بالتعليم العام والفني للعام مر بهدوء وبدون أي مشاكل أو تعطيل.

وأشار إلي أنه تابع علي مدار اليوم مع المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم على سير انتظام اليوم الدراسي 2024 / 2025 بمدارس المحافظة، مؤكداً على تهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب بمختلف الإدارات التعليمية لانتظام اليوم الدراسي وتقديم تعليم جيد لهم يتماشى مع تطورات العصر الحديث فهم يمثلون نواة لصنع مستقبل البلاد.

أوضح محافظ الشرقية، أنه أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون والتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية بالإهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس وعدم السماح بتواجد الباعة الجائلين أمام أسوار المدارس وغلق الكافتريات والمقاهي حرصاً على مصلحة وسلامة الطلاب.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق إنضباط وإنتظام العملية التعليمية وكذلك تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لمتابعة الإلتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية ومدى إنتظام العملية التعليمية والتأكيد على مديري الإدارات التعليمية بمتابعة سير إنتظام العملية التعليمية والتأكد من إعداد الجداول وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية وتوفير المطهرات والمنظفات والتهوية الجيدة للحد من الأمراض المعدية مع نشر الإجراءات الوقائية في لوحة الإعلانات المدرسية للحفاظ على الصحة العامة الطلاب.

يذكر أن عدد طلاب محافظة الشرقية بالتعليم العام والفني يرتقي إلى 2 مليون طالب وطالبة داخل 4745 مدرسة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.



انتظام الدراسة



اول ايام الدراسة



بالونات استقبال التلاميذ



تزين الفصول



طابور استقبال التلاميذ