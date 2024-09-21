اليوم السابع
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وزير قطاع الأعمال يلتقى محافظ القليوبية في مستهل زيارته لشركة النصر للكيماويات

السبت، 21 سبتمبر 2024 03:48 م
وزير قطاع الأعمال يلتقى محافظ القليوبية في مستهل زيارته لشركة النصر للكيماويات وزير قطاع الأعمال
كتب عبد الحليم سالم

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قام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة إلى شركة النصر للكيماويات الدوائية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، حيث كان في استقباله المهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية.

في مستهل الزيارة، بحسب بيان الوزارة عقد الوزير والمحافظ لقاء مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وتمت مناقشة عدد الموضوعات وتبادل الرؤى والمقترحات بشأن الشركات التابعة للوزارة الواقعة في نطاق المحافظة، حيث أكد المهندس محمد شيمي الحرص على التواصل الفعال والتنسيق المستمر مع نواب البرلمان والرد على استفساراتهم.

تأتي الزيارة في إطار الجولات الميدانية المستمرة لوزير قطاع الأعمال العام لتفقد سير العمل بالشركات التابعة، ومتابعة موقف مشروعاتها على أرض الواقع، ومناقشة سبل الاستغلال الأمثل للأصول والطاقات المتاحة واستعراض الفرص الاستثمارية.

 







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