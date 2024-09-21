لو بتخططي للحمل.. فيتامينات مهمة هتساعدك

كتبت فاطمة ياسر

عند التخطيط للحمل، يجب الاهتمام بالصحة العامة للأم قبل حدوثه، وذلك لسلامة وأمن هذه الفترة الحساسة، وأيضا للحفاظ علي صحة الجنين.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع thehealthsite أبرز وأهم فوائد تناول الفيتامينات قبل الحمل، وأيضًا أنواعها، ومنها:

- زيادة تناول العناصر الغذائية

يمكن أن تكون الفيتامينات قبل الحمل مفيدة في حالة عدم تناول الأطعمة الصحية والغنية بالعناصر الغذائية للجسم، ويمكن للمستويات العالية من حمض الفوليك والحديد والفيتامينات الأخرى أن تدعم الصحة العامة.

-الحفاظ على صحة الشعر والأظافر

أن الفيتامينات التي يتم تناولها قبل الولادة تعمل على تحسين قوة ونمو الشعر والأظافر، ويرجع هذا إلى وجود البيوتين وفيتامينات ب ، والتي من المعروف أنها تعمل على تعزيز نمو الشعر والأظافر بشكل صحي.

- صحة العظام

غالبًا ما تحتوي الفيتامينات التي تؤخذ قبل الحمل على الكالسيوم وفيتامين د، وهما ضروريان للحفاظ على صحة العظام، ويمكن أن تكون هذه العناصر الغذائية مفيدة بشكل خاص للأفراد المعرضين لخطر الإصابة بهشاشة العظام أو أولئك الذين يتناولون كميات قليلة من الكالسيوم في نظامهم الغذائي.

وفي نفس السياق، أكد الدكتور عمرو حسنن أستاذ النساء والتوليد في كلية طب القصر العيني، أن قبل الحمل يتم تحضير الزوجة، عن طريق إجراء متابعة التبويض لها من ثاني يوم لنزول الدورة الشهرية من خلال السونار، والهدف تحديد حجم وقدرة البويضة علي الإخصاب، من خلال تحديد مواعيد محددة حتي يوم الإخصاب.

وأضاف، أنه في حالة التحضير للحمل يجب أخذ بعض الفيتامينات المهمة التي تساعد في صحة جيدة للزوجة، وأيضا في حالة الحمل إمدادها للجنين، ومن ضمنها حمض الفوليك، الكالسيوم، فيتامين د.