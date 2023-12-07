لو عروسة جديدة.. أطعمة مسموحة وأخرى ممنوعة أثناء التخطيط للإنجاب

كتبت فاطمة ياسر

عند التخطيط للحمل، وخاصة الخضوع للحقن المجهري، يجب اتباع العوامل الصحية لزيادة فرص الحمل ، وذلك عن طريق تناول بعض الأطعمة وتجنب بعضها الآخر، وهذا ما يقدمه التقرير المنشور عبر موقع healthshots.