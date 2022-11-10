فيتامينات وعناصر غذائية مهمة عند التخطيط للحمل

كتبت فاطمة ياسر

إذا كنتِ تخططين للإنجاب، عليكى الاهتمام بتناول بعض الفيتامينات المهمة للتحضير لمثل هذا الحدث المهم وهو الحمل والإنجاب، بجانب تناولك للأطعمة الصحية الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، والتى تساهم بشكل كبير فى تغذيتك الجيدة وحصولك على جميع العناصر الغذائية، وأيضا تغذية الجنين.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع healthline أبرز وأهم العناصر الغذائية المهمة للحامل وجنينها، ومنها..

- حمض الفوليك، يعد من الخيارات الجيدة أثناء فترة التحضير للحمل، وأيضا خلال الفترة الأولى منه، والهدف حماية الجنين من الإصابة بالعيوب الخلقية، وأيضا حماية الأم من الإصابة بالأنيميا، أو تعرضها لأى مضاعفات صحية، لذا عليك تناول بعض الأطعمة الغنية به، كالخضراوات الورقية، والمكسرات، والفول.

- الكالسيوم، يعد من أهم العناصر الغذائية للجسم، والتى تعمل على وقاية الأم من أى مشكلة صحية، كضعف العظام، والإصابة بالهشاشة، كما أن نقص هذا العنصر المهم فى جسم الأم قد يكون السبب فى تعرض الجنين لضعف فى نمو عظام الجنين، لذا عليكى تناول منتجات الألبان، والخضراوات الورقية، ومكملات الكالسيوم.

- اليود، الذى يساهم بشكل كبير فى توازن نشاط الغدة الدرقية، وأيضا يقلل خطر التعرض للإجهاض، وحدوث قصور فى نمو الطفل الجسدى والعقلى للجنين، لذا عليكى تناول الأسماك، ومنتجات الألبان.

- الحديد يعد من الحيل الجيدة التى تقلل من حدة الإصابة بفقر الدم خلال فترة الحمل، وأيضا بعد الولادة، فالحديد يزيد من قدرته على إنتاج هيموجلوبين الدم، وزيادة فرص إرسال الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم بما فى ذلك المشيمة، وأيضا يعمل ذلك على زيادة فرص الحفاظ على الصحة العامة.