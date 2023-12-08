عشان صحتك وصحة الجنين.. 4 مخاطر تجنبيها أثناء التخطيط للحمل

كتبت فاطمة ياسر

قال الدكتور عمرو حسن أستاذ النساء والتوليد في كلية طب القصر العيني، إن التخطيط للإنجاب بشكل صحي يحافظ على صحة النساء والأجنة.

وأوضح أستاذ النساء والتوليد بعض الأخطاء التي تعرض النساء للخطر خلال التخطيط للحمل، ومنها:



- الإنجاب قبل سن الـ18



الحمل خلال هذا العمر يتسبب في تعرض الفتاة للعديد من المشكلات الصحية، والسبب عدم اكتمال نموها الجسدي والنفسي الذي يساهم بشكل كبير في زيادة استعيابها وقدرتها علي تحمل أعباء الحمل ومسئولية الطفل، كما أن الحمل في هذا العمر الصغير يتسبب في إصابتهن بتسمم الحمل، ويتعرضن لنسبة عالية من الإجهاض.

-الإنجاب بعد سن الـ35



ثبت علميا أن الحمل بعد الـ35 فيما فوق يزيد من فرص التعرض للإصابة بالعديد من المشاكل، وزيادة الإصابة بالتشوهات الخلقية للجنين، وإصابة الأم بسكر الحمل، أو انفجار الرحم، والنزف.

-الإنجاب المتتابع



الإنجاب المتتالي يتسبب في إصابة النساء بالضعف العام بالجسم كالبروتينات والفيتامينات، ولذا يجب الانتظار لمدة 3 سنوات قبل التخطيط للحمل الآخر.

-الإنجاب بعد الطفل الثالث



المرأة التي تدخل في حمل رابع مرة تعرض نفسها لمشاكل صحية كثيرة، ومن أبرزها الأنيميا، وفقدان عناصر الجسم الغذائية.

ولذا حث أستاذ النساء والتوليد على ضرورة تجنب هذا الأمر عن طريق تجنب المخاطر السابق ذكرها في حالة التخطيط للإنجاب.