رفع كافة الإعلانات غير المرخصة بمدينة النهضة وشارع الدراسات بالمنصورة.. صور

الدقهلية - شريف الديب

كلف محمد أمين رئيس حي شرق المنصورة، اليوم، راضى العدوي مدير شئون البيئة ومدير الإعلانات، وسلامة محمد وكيل إدارة شئون البيئة، عمل حملة لرفع كافة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة بمدينة النهضة وشارع الدراسات اليوم.

وتم رفع كافة الإعلانات المخالفة غير المرخصة بمدينة النهضة وشارع الدراسات، وقد شدد رئيس الحى، على ضرورة استمرار الحملات لإزالة كافة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة بنطاق الحى، كما كلف رئيس الحى، وائل السعدني نائب رئيس الحي، و حسين الشربينى مدير قسم الإنارة العامة، باستمرار أعمال الصيانه اللازمة للإناره العامة بنطاق الحى، على مدار اليوم، ومراجعة الخلايا والأعمدة، وتدعيم الإنارة ورفع كفاءة الأعمدة بشارع الجيش والتفريعات، مؤكدا على متابعته الشخصية على مدار الساعة، من أجل إنجاز واستمرار العمل على الوجه الأكمل للارتقاء بمستوى العمل بنطاق الحى.















