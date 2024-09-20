حملة إنارة وإزالة للإعلانات غير المرخصة بشرق المنصورة.. صور

الدقهلية - سارة الباز

أعلن محمد أمين، رئيس حى شرق المنصورة عن قيام حملة، اليوم الجمعة؛ لرفع كافة الإعلانات غير المرخصة، والمخالفة بنطاق الحى، حيث كلف راضى العدوى، مدير شئون البيئة، ومدير الإعلانات، وسلامة محمد، وكيل إدارة شئون البيئة بإزالة الإعلانات المخالفة بشارع حسين بيك، وأسفرت الحملة عن إزالة 25 إعلانا مخالفا.

وشدد رئيس الحى على ضرورة استمرار الحملات لإزالة كافة الإعلانات المخالفة والغير مرخصة بنطاق الحى.

كما كلف رئيس الحى الجهاز التنفيذى، الذى ضم وائل السعدنى، نائب رئيس الحى، وحسين الشربينى، مدير قسم الإنارة العامة باستمرار أعمال الصيانة اللازمة للإنارة العامة بنطاق الحى على مدار، اليوم الجمعة، ومراجعة الخلايا والأعمدة، وتدعيم الإنارة، ورفع كفاءة الأعمدة بشارع الجامع بمدينة السلام والتفريعات، والعمل مع الورشة الصناعية بنطاق حى شرق والعمل مع إدارة الإعلانات، وتأمين الأسلاك والبوطات بالمعرض الدائم أمام مبنى حى شرق.

يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض ميخائيل، وزير التنمية المحلية، وتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



إزالة الإعلانات الغير مرخصة بشارع حسين بيك



ازالة الإعلانات المخالفة بشارع حسين بيك بالمنصورة



جانب من حملة إزالة الإعلانات المخالفة



جانب من حملة الإنارة بشرق المنصورة



جانب من حملة شرق المنصورة لإزالة الإعلانات الغير مرخصة



جانب من حملة صيانة أعمدة الإنارة بشرق المنصورة



حملة شرق المنصورة لإزالة الإعلانات المخالفة



