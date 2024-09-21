تعرف على أفضل الطرق لدعم مرضى ألزهايمر نفسيًا

كتب – حسام الشقويرى

فقدان الذاكرة هو من العلامات الكلاسيكية لمرض الزهايمر. ويشمل ذلك صعوبة تذكر الأحداث أو المعلومات الأخيرة، ومع تقدم المرض، يمكن أن يؤثر على الوظائف الإدراكية الأخرى، مثل التفكير والتخطيط واللغة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي المرض التنكسي العصبي أيضًا إلى تغييرات سلوكية، وهناك استراتيجيات واعية للتعامل مع هذه التحديات، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth

التغيرات السلوكية الشائعة لدى مرضى الزهايمر

مرضى الزهايمر غالبًا ما يعانون من مجموعة من التغيرات السلوكية والذاكرة بسبب الطبيعة التقدمية للمرض، والتغيير السلوكي الأكثر شيوعًا هو اللامبالاة، والذي يظهر لدى 72% من المرضى، في حين تشمل التغييرات السلوكية الشائعة الأخرى الانفعال (60%)،قلق(48%)، والتهيج (42%)، والاضطراب النفسي (38%)، والسلوك الحركي الشاذ (38%)، والاختلال في التثبيط (36%)، والأوهام (22%)، والهلوسة (10%).

الأسباب

العدوان والانفعال: غالبا ما يكون سببه الإحباط أو الارتباك.

القلق والأرق: يمكن أن يؤدي الارتباك المتزايد إلى الانفعال.

الاكتئاب أو اللامبالاة: فقدان الاهتمام بالأنشطة التي كان يستمتع بها في السابق.

غروب الشمس: زيادة الانفعال أو الارتباك في وقت متأخر من بعد الظهر أو في المساء.

الجنون أو الأوهام: سوء فهم المواقف يمكن أن يؤدي إلى الشك.

كيفية التعامل مع مرضى الزهايمر بوعي

يمكن أن تكون اليقظة الذهنية أداة مفيدة في إدارة التغيرات السلوكية المرتبطة بمرض الزهايمر". وتشمل الاستراتيجيات الشائعة ما يلي:

يمكن أن تساعد تقنيات التهدئة مثل التنفس العميق، أو الاستماع إلى الأصوات المهدئة، أو الأحاسيس اللمسية البسيطة (مثل إمساك اليدين أو لمس الأشياء الناعمة) في تقليل القلق أو الانفعال.



استخدام ممارسات اليقظة الذهنية مثل التركيز على التنفس، أو التصور الموجه، أو التمارين الخفيفة لإعادة تركيز انتباه المريض أثناء لحظات العدوان أو الارتباك.



تشجع اليقظة الذهنية الروتين، وهو أمر مهم لمرضى الزهايمر للشعور بالأمان.



ويعتبر الوعي بالشؤون الجارية أداة مفيدة من خلال جعلهم يشاهدون الأخبار ويقرؤون الصحف ويناقشون الأحداث الجارية.



التعاطف هو أقوى أداة للتعامل مع المرضى المصابين بمرض الزهايمر ورعايتهم.

كيف يمكن لمقدمي الرعاية أن يظلوا هادئين ومتعاونين ؟

إن رعاية مريض الزهايمر قد تكون صعبة وفي بعض الأحيان قد تفرض عبئًا جسديًا وعاطفيًا على مقدم الرعاية. وفقًا لجمعية الزهايمرتشمل بعض الأعراض الشائعة لتوتر مقدم الرعاية الإنكار والغضب والانسحاب الاجتماعي والقلق والاكتئاب والأرق والانفعال. وقد يؤثر هذا أيضًا على كيفية استجابة المرء للمريض، ما يؤدي إلى تفاقم الوضع العام. وبالتالي، إليك بعض الطرق التي يمكن لمقدمي الرعاية من خلالها البقاء هادئين وداعمين:

التحلي بالصبر: يجب أن تدرك أن تصرفات المريض ليست مقصودة بل هي نتيجة للمرض. وقد يفقد المريض إدراكه لحالته ويتصرف بطريقة غير عقلانية.



حافظ على هدوء أعصابك: إن الحفاظ على نبرة صوت منخفضة وهادئة يمكن أن يساعد في منع تصعيد الموقف. لا تصرخ أبدًا أو تتبنى نهجًا عدوانيًا.



الإشارات غير اللفظية: التواصل البصري، واللمسات اللطيفة، والابتسامات يمكن أن توفر الراحة والطمأنينة.