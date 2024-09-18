بلينكن: مصر شريك أساسى فى العمل من أجل السلام وتعزيز الاستقرار بالشرق الأوسط

كتب: أحمد جمعة – هناء أبو العز

أكد وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن على أهمية الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكى، وأهمية توقيته لمنطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن، على ضرورة تعميق العلاقات التاريخية بين البلدين، ومواصلة التعاون حول العلاقات الثنائية التي تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والقضايا الإقليمية التي من المهم التشاور حولها لدفع الاستقرار في المنطقة.

وأكد بلينكن خلال تواجده في مصر، على أن مصر شريك أساسي للعمل من أجل السلام والأمن في المنطقة والوصول إلى وقف لإطلاق النار، قائلًا: ندرك أن مصر لديها دور مهم في المنطقة ولدينا موضوعات التباحث حولها، مشيرًا إلى الدور المصري في إطار الدفع بالعلاقات، والالتزام بمسؤولياتنا المشتركة في العمل معا من خلال الحوار الاستراتيجي، مع وجود توافق على أهمية الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأكد بلينكن مجددا ان مصر شريك للولايات المتحدة و لدينا مصالح مشتركة لتقوية شراكتنا معا.

ويترأس الوزير الأمريكي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، افتتاح الحوار الاستراتيجي الأميركي-المصري، والذى يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التنمية الاقتصادية، فضلا عن توطيد العلاقات بين شعبي البلدين من خلال الثقافة والتعليم.

وكان بلينكن قد استهل زيارته إلى القاهرة بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة بالإضافة إلى السفيرة الأمريكية لدي القاهرة هيرو مصطفي جارج.

ونقل وزير الخارجية الأمريكي تحيات الرئيس جو بايدن وتقديره للدور الحيوي الذي تقوم به مصر لاستعادة الاستقرار في المنطقة، وهو ما ثمنه الرئيس، مؤكداً أهمية الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية في حماية مصالح الدولتين وتعزيز الأمن الإقليمي.

وتناول اللقاء الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن كيفية تعزيز الجهود المشتركة، بين مصر والولايات المتحدة وقطر، للمضي قدماً في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وتيسير إنفاذ المساعدات الإنسانية، حيث حرص الرئيس في هذا الإطار على التشديد على أولوية التدخل الحاسم لإزالة العراقيل أمام إدخال كميات ضخمة من المساعدات إلى أهالي غزة، الذين يعانون من كارثة معيشية وصحية، بالإضافة إلى ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وعدم مواصلة سياسات التصعيد ضد الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان إنه خلال زيارته التي ستستمر من الثلاثاء وحتى الخميس سيجتمع بلينكن مع مسؤولين مصريين لمناقشة الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن ويخفّف معاناة الشعب الفلسطيني ويساعد في إرساء أمن إقليمي أوسع نطاقا.