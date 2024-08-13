أطعمة ومشروبات قد تقلل من خطر الإصابة بالخرف

كتبت إيناس البنا

الخرف هو مصطلح يستخدم لوصف مجموعة من الأعراض المرتبطة بتدهور الوظائف الإدراكية الشديد بما يكفي للتدخل في الحياة اليومية، ويمكن أن يشمل ذلك فقدان الذاكرة وصعوبات التفكير وحل المشكلات واللغة والتغيرات في المزاج والسلوك، وفي حين لا يمكن تغيير بعض عوامل الخطر للخرف، مثل العمر والجينات، تشير الأبحاث إلى أن بعض خيارات نمط الحياة يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر، ويعد دمج أطعمة ومشروبات معينة في النظام الغذائي أحد هذه الاستراتيجيات.

يمكن لهذه الأطعمة والمشروبات أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف وفقا لموقع ان دى فى:

1. الخضروات الورقية الخضراء

الخضروات الورقية الخضراء غنية بالفيتامينات مثل فيتامين ك وفيتامين هـ وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة، وتساعد الخضروات الورقية على تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الدماغ، أدرج مجموعة متنوعة من الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ والكرنب والجرجير في نظامك الغذائي اليومي، وضفها إلى السلطات أو العصائر أو قم بقليها كطبق جانبي.

2. التوت

يحتوي التوت مثل التوت الأزرق والفراولة والتوت الأسود على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وخاصة الفلافونويد، التي تساعد في حماية خلايا المخ من التلف، تناول حفنة من التوت كوجبة خفيفة، أو أضفها إلى حبوب الإفطار أو الزبادي أو امزجها في العصائر.

3. المكسرات

المكسرات غنية بالدهون الصحية ومضادات الأكسدة وفيتامين هـ، وكلها مفيدة لصحة الدماغ، ولذلك تناول حفنة صغيرة من المكسرات (مثل اللوز أو الجوز أو الكاجو) كوجبة خفيفة، أو أضفها إلى السلطات أو دقيق الشوفان أو الأطعمة المقلية.

4. الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي ضرورية لصحة الدماغ ويمكن أن تقلل الالتهابات، حاول تناول الأسماك الدهنية مرتين على الأقل في الأسبوع.

5. الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة مصدر جيد للألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة، فهي تساعد في الحفاظ على مستويات ثابتة من السكر في الدم، وهو أمر مهم لصحة الدماغ، استبدل الحبوب المكررة بالحبوب الكاملة مثل الأرز البني والكينوا والخبز المصنوع من القمح الكامل والشوفان، استخدمها في السلطات أو كأطباق جانبية أو في وجبة الإفطار.

6. زيت الزيتون

زيت الزيتون، وخاصة زيت الزيتون البكر الممتاز، غني بالدهون الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، استخدم زيت الزيتون كزيت أساسي للطهي، أو رشه على السلطات، أو استخدمه لقلي الخضروات.

7. الكركم

يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب يتمتع بخصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي قد تساعد في حماية الدماغ.

8. الشيكولاتة الداكنة

تحتوي الشيكولاتة الداكنة على الفلافونويد والكافيين ومضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تعمل على تحسين وظائف المخ والحماية من التدهور المعرفي، اختر الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على 70% على الأقل من الكاكاو.

9. الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة، بما في ذلك الكاتيكين، التي يمكنها تحسين وظائف المخ وتقليل خطر الإصابة بالأمراض العصبية التنكسية.