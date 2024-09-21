المشدد 7 سنوات للمتهم بخطف طفلة وسرقة قرطها الذهبي بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، سائق توك توك بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لاتهامه بخطف طفلة وسرقة قرطها الذهبي بمركز بلبيس.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت.

وتعود أحداث القضية رقم 3842 لسنة 2024 جنايات قسم بلبيس، المقيدة برقم 2602 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 11 يونيو الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "ماهر ع هـ" 58 عاما، سائق توك توك، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بخطف الطفلة المجني عليها "ف ح ع ح" وسرقة قرطها الذهبي بدائرة قسم شرطة بلبيس.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم خطف الطفلة المجني عليها بالإكراه وذلك بأن استوقفها عارضا عليها إقلالها لوجهتها، وبرفضها طلبه جذبها عنوة داخل مركبته (توك توك) مستغلا في ذلك حداثة عمرها وتحرك بها لمكان آخر وتمكن من إقصائها بمعزل عن ذويها وسرق قرطها الذهبي بعدما هددها بسلاح أبيض (سكين) على النحو المبين بالتحقيقات.