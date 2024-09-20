8 نصائح هتساعدك في التخلص من الوزن الزائد

كتبت فاطمة ياسر

يرغب البعض فى التخلص من الوزن الزائد، ولكنهم لا يعرفون كيف يبدأون أو ما هي التغييرات التي يجب دمجها في يومهم، وحول ذلك قدم التقرير المنشور عبر موقع doctissimo 10 نصائح يمكنك اعتمادها للتخلص من الوزن الزائد، ومنها:

- ابدأ يومك بكوب من الماء

بعد ليلة طويلة من النوم وبالتالي الصيام، من الجيد أن تبدأ يومك بشرب كوب أو كوبين كبيرين من الماء، وهذا يساعد على تقليل شهية المرء لتناول وجبة الإفطار، من ناحية أخرى، فإن شرب الماء بشكل جيد منذ بداية اليوم سيعزز عملية التمثيل الغذائي لديك، مما يسهل حرق الدهون.

- ممارسة التمارين الصباحية

إذا أتيحت لك الفرصة، ابدأ جلسة رياضية أول شيء في الصباح، وفي الواقع، ممارسة الرياضة على معدة فارغة أكثر فعالية في حرق الدهون، و في الواقع، سيعتمد جسمك على احتياطياته للعمل وتنفيذ النشاط البدني المختار.

- تناول وجبة إفطار البروتين

للحث على شعور أطول بالشبع، من المفيد اختيار وجبة إفطار غنية بالبروتين، في الواقع، تستغرق البروتينات وقتًا أطول حتى يتمكن الجسم من هضمها، كما أنها أقل سهولة في تخزينها على شكل دهون مقارنة بالسكريات. لذا اختر البيض، أو الديك الرومي، أو الأفوكادو، أو السلمون، أو الزبادي اليوناني، على سبيل المثال.

- خطط لوجباتك

ليس هناك ما هو أسوأ من التفكير فيما ستأكله في اللحظة الأخيرة، ففي كثير من الأحيان، سيتم اختيار أسوأ الخيارات، و من خلال اتخاذ قرار مسبق بشأن ما ستأكله على الغداء والعشاء، فإنك تقلل من إغراء تناول وجبة جاهزة لعدم وجود أي شيء أفضل. عادة جيدة يجب عليك اتباعها لتحقيق أهدافك في إنقاص الوزن.

- قياس الكميات التي تستهلكها

عند تحضير وجباتك، تذكري قياس الكميات المعدة. من خلال ضبط الحصص، خاصة الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية مثل الجبن المبشور أو الكريمة الطازجة، سوف تقلل بشكل كبير من السعرات الحرارية التي تتناولها .

- تناول الطعام بانتباه

لكي تشعر بالرضا أثناء تناول كميات أقل، هناك حل الأكل الواعي ، عليك أن تأخذ الوقت الكافي للتركيز على الطعام، وتذوق كل قضمة، مع تقدير مذاقها، وكذلك القوام والنكهات والروائح التي تنبعث منها. للقيام بذلك، تجنب أي عوامل تشتيت الانتباه أثناء وجبتك: لا يوجد جهاز كمبيوتر أو تلفزيون أو هاتف أمامك.

- قم بوزن نفسك بانتظام

لا ينبغي أن يصبح الوزن هاجسًا، كما أن وزن نفسك كل يوم ليس مفيدًا ، حيث يمكن أن يختلف الوزن من يوم إلى آخر لعدة أسباب. ومع ذلك، لمعرفة ما إذا كنت قد بدأت في فقدان الوزن، عليك أن تزن نفسك بانتظام. يمكن أن يساعدك هذا التذكير على وضع أهدافك في الاعتبار ويحفزك على الالتزام بنظامك الغذائي اليومي وممارسة التمارين الرياضية.

- تعرض للشمس

يساعد ضوء الشمس على تنظيم ساعتنا البيولوجية والتمثيل الغذائي العام لدينا. وخصص أيضًا بضع دقائق في الصباح للاستمتاع بأشعة الشمس قبل البدء في عملك.