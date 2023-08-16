اليوم السابع
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الأربعاء، 16 أغسطس 2023 11:26 م
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وصفة طبيعية تساعدك فى التخلص من دهون البطن وتقليل الشهية

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 11:00 م
وصفة طبيعية تساعدك فى التخلص من دهون البطن وتقليل الشهية دهون البطن
كتبت فاطمة ياسر

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الرشاقة حلم الكثيرين، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل الحيل الطبيعية التي تساعدك في التخلص من تراكم الدهون في أماكن مختلفة من الجسم، كالبطن، والأرداف، والظهر، وذلك وفقا لموقع "everydayhealth". 
 
أشار التقرير، إلى أن هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يستطيعون اتباع بعض الحميات الغذائية التي تساعدك في التخلص من الوزن الزائد، و يكون تفسيرهم الأساسي هو أنهم لا يقدرون  على الشعور بالحرمان من تناول الطعام طوال الوقت،  فهم يريدون أن يشعرون أنهم مثل الأشخاص الذين يتناولن ما يريدون من أطعمة دون محاسبة انفسهم على السعرات الحرارية .

وهناك وصفة طبيعية تساعدك في تقليل الشهية وحرق الدهون المتراكمة على البطن  وهي: 

 

المكونات :

لترين من الماء ، و شاي اخضر ، و نعناع ،  جنزبيل اخضر ، ليمون ، قرفة . 

التحضير :

نغلي الماء و نقوم بوضع المكونات السابقة ، و نتركهم لمدة 3 ساعات حتى يبرد، ثم نقوم بتصفيته، و يتم تناولهم كوب ثلاث مرات يوميا أي  قبل تناولك للطعام بنصف ساعة، و ستلاحظ الفرق في أقرب وقت. 
 
كما أوضح التقرير، أن ممارسة التمارين الرياضية اليومية تعد من أهم النصائح التي تعمل علي التخلص من بروز وتراكم الدهون في الجسم، وأيضا تساهم بشكل كبير في الحصول علي جسم مشدود. 
 

الوزن الزائد

التخلص من الوزن الزائد

نصائح للتخلص من الوزن الزائد



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