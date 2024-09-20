اليوم السابع
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15 قتيلا نتيجة انهيار مبنى فى سيراليون.. فيديو

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 09:32 ص
15 قتيلا نتيجة انهيار مبنى فى سيراليون.. فيديو انهيار عقار - أرشيفية
أحمد علوى

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أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في سيراليون ارتفاع حصيلة قتلى المبنى السكني الذي انهار في فريتاون إلى 15 شخصا على الأقل، من بينهم 5 أطفال دون سن الخامسة.

وانتشل ثمانية أشخاص، بينهم طفلان دون سن الخامسة، أحياء من تحت الأنقاض ونقلوا إلى المستشفى.

وأكدت الهيئة إن البحث عن ناجين محتملين ما زال مستمرا.

وذكر شهود أن عشرات الأشخاص كانوا يعيشون في المبنى المكون من شقق سكنية ومكاتب شركات.

ووعد الرئيس جوليوس مادا بيو بإجراء "تحقيق شامل"، مؤكدا أن السلطات ستبذل قصارى جهدها لمنع تكرار مثل هذه المآسي في البلاد التي تعد واحدة من أفقر دول العالم.

 







سيراليون

لهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في سيراليون

فريتاون




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