للرجل.. هل تضخم البروستاتا علامة على السرطان؟

كتبت فاطمة ياسر

البروستاتا هي غدة تقع في المثانة وتحيط بالمجرى البولي لدى الرجال فقط، وتعد غدة البروستاتا جزءًا مهمًا من الجهاز التناسلي الذكري ووظيفتها الرئيسية هي تكوين السائل المنوي، ومع تقدم العمر، يتضخم حجمها، ووفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد، يعاني نصف الرجال من تضخم البروستاتا بحلول سن الستين ويعاني أكثر من 90 بالمائة منهم بحلول سن التسعين، و السبب الدقيق لتضخمها غير معروف ولكنه عادة ما ينطوي على عوامل هرمونية وجينية وعائلية وغذائية، وفقًا لموقع healthshots.

ما أسباب تضخم البروستاتا؟

يمكن أن يحدث تضخم غدة البروستاتا في ثلاث حالات:

- تضخم البروستاتا الحميد

تضخم البروستاتا غير السرطاني الذي يحدث بسبب النمو المفرط للخلايا.

- التهاب البروستاتا

التهاب أو عدوى في البروستاتا تسبب ألمًا في الأعضاء التناسلية، وتؤدي إلى مشاكل في البول، وتسبب آلامًا في البطن، وتؤدي إلى الحمى أو القشعريرة.

- سرطان البروستاتا

زيادة في الحجم بسبب النمو السرطاني للبروستاتا.

ما علامات تضخم البروستاتا؟

بسبب موقعها حول مجرى البول، تضع البروستاتا المتضخمة ضغطًا على مجرى البول مما يؤدي إلى ظهور أعراض مختلفة تسمى أعراض المسالك البولية السفلية، وتشمل العلامات والأعراض الأكثر شيوعًا لتضخم البروستاتا ما يلي:

- انخفاض تدفق البول

يجد المرضى الذين يعانون من تضخم البروستاتا صعوبة في البدء في التبول.

- تكرار التبول

بسبب انسداد تدفق البول بسبب تضخم البروستاتا، ترتفع ضغوط المثانة حيث تحاول المثانة إفراغ البول ضد البروستاتا المتضخمة مما يؤدي إلى أعراض مثل كثرة التبول ، والإلحاح، وتسرب البول في بعض الأحيان.

- التبول الليلي

الاستيقاظ بشكل متكرر أثناء الليل للتبول هو أحد العلامات المبكرة والأكثر شيوعًا لتضخم البروستاتا.

- وجود دم في البول

إذا كانت البروستاتا ملتهبة أو إذا كان هناك حصوة مرتبطة بها في المثانة بسبب تضخم البروستاتا المزمن، فقد يحدث بيلة دموية

- احتباس البول

عندما تضغط البروستاتا المتضخمة على ممر البول بشكل كامل، يمكن أن يحدث احتباس البول وقد تحتاج إلى قسطرة فولي وجراحة.

وحث التقرير علي ضرورة استشارة طبيب المسالك البولية في حالة ظهور هذه الأعراض، لتقييم البروستاتا بشكل أكبر.

تشخيص تضخم البروستاتا

يبدأ التقييم بسجل الأعراض مثل شدتها ومدتها، تم تطوير نظام تسجيل لهذه الأعراض البروستاتية ويتم تصنيف المرضى إلى مصابين بأعراض أسفل الظهر الخفيفة أو المتوسطة أو الشديدة. يتم إجراء الفحص البدني لاحقًا حيث يقوم طبيب المسالك البولية بفحص البروستاتا والتحقق من حجمها وقوامها، البروستاتا الصلبة أو العقدية يشتبه في أنها سرطان وتحتاج إلى مزيد من التقييم.

يتم إجراء الاختبارات المعملية مثل فحص البول والكرياتينين في معمل التحاليل للبحث عن أي علامات للعدوى في المسالك البولية وتقييم وظائف الكلى، كما أن تحليل PSA (مستضد البروستاتا النوعي) هو اختبار دم يتم إجراؤه للكشف عن سرطان البروستاتا وفي حالة ارتفاع نسبته يجب تقييم المرضى الذين يعانون من ارتفاعه بشكل أكبر من خلال اختبارات مثل تصوير البروستاتا بالرنين المغناطيسي ومسح PET وخزعة البروستاتا لتأكيد تشخيص سرطان البروستاتا.

العلاج والوقاية

يعتمد علاج تضخم البروستاتا على شدة الأعراض، فإذا كان المريض يعاني من أعراض خفيفة فقط فلا داعي للعلاج الفوري. يمكنك منع ذلك من خلال إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة، مثل:

-شرب كميات أقل من الكافيين والمشروبات الغازية

-الحد من تناول المحليات الصناعية

-ممارسة الرياضة بانتظام

-شرب كمية أقل من السوائل في المساء

-إذا كانت الأعراض متوسطة إلى شديدة، فقد يوصى باستخدام أدوية لتقليل حجم البروستاتا واسترخاء مخرج المثانة.