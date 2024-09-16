طرق لتقليل آلام أسفل الظهر بدون جراحة

كتبت فاطمة خليل

آلام أسفل الظهر هي مشكلة شائعة تؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن ينتج ألم الظهر عن عوامل مختلفة مثل إجهاد العضلات أو الإصابة أو وضعية الجسم السيئة أو الحالات الطبية الكامنة، فى هذا التقرير نتعرف على طرق علاج ألم أسفل الظهر بدون جراحة، بحسب موقع تايمز ناو.

الأشخاص الذين لديهم أنماط حياة غير مستقرة أو تقنيات رفع غير مناسبة أو السمنة أو أولئك الذين يشاركون في حركات متكررة هم أكثر عرضة لآلام أسفل الظهر.

في حين أنه من غير الممكن تشخيص سبب آلام الظهر غير المحددة، إلا أنها يمكن أن تؤثر على صحة الفرد بشكل عام.

النشاط البدني

على الرغم من أن الحركة قد تكون آخر شيء تشعر بالرغبة في القيام به عند الشعور بألم الظهر، إلا أن إراحة ظهرك بشكل مفرط لن يساعد.

على المستوى البدني، يؤدي الخمول لفترات طويلة إلى زيادة آلام الظهر لأن العمود الفقري يصبح متيبسًا وضعيفًا وغير قادر على الحركة.

تحفز الحركة البدنية والتمارين الرياضية عملية الشفاء لمعظم مشاكل الظهر.

بدلاً من الراحة في الفراش والخمول، غالبًا ما توفر التمارين الرياضية التدريجية أفضل حل طويل الأمد لعلاج ظهرك وتقليل الألم ومنع المشاكل المستقبلية.

علاج الخوف من الحركة

أظهرت الأبحاث الجديدة أن علاج إعادة معالجة الألم وهو علاج نفسي ناشئ يهدف إلى مساعدة المرضى على تغيير وجهة نظرهم بشأن آلامهم المزمنة ورؤيتها على أنها أقل تهديدًا يمكن أن يكون فعالاً.



العلاج جديد إلى حد ما، ولكن هناك أخصائيو العلاج الطبيعي وعلماء النفس وأطباء العظام يقدمونه ببعض الدول.

تمارين المشي

قد تؤدي حركات بعض الأنشطة الهوائية عالية التأثير إلى تفاقم آلام الظهر، ومع ذلك، فإن المشي البسيط قد يكون مفيدًا لعمودك الفقري. ابدأ بالمشي لمسافات قصيرة، ثم قم بزيادة المسافة والشدة تدريجيًا مع زيادة لياقتك.

تغيير وضعية الجسم

من المهم التبديل بين أوضاع مختلفة بحيث يتم تشغيل عضلات مختلفة وإجهادها. إن اتباع وضعية معينة لا يسبب آلام أسفل الظهر. ومع ذلك، فإن البقاء في نفس الوضع لفترة طويلة قد يسبب ذلك.

إن عمودنا الفقري متحرك للغاية ويحتاج إلى الحركة، لذلك يجب النهوض من الجلوس كل 20 دقيقة والتحرك لمدة دقيقة إلى دقيقتين في كل مرة.

التمارين المائية

تمنح التمارين المائية مقاومة بدون تأثير، ويمكن أن تبني قوة الجذع والعضلات الأخرى وتساعد في استعادة الاستقرار للظهر دون وضع ضغط غير ضروري على العمود الفقري.

الاقلاع عن التدخين

يحد النيكوتين من تدفق الدم إلى الأقراص الموجودة في العمود الفقري والتي تخفف من آلام الفقرات.

انخفاض تدفق الدم قد يؤدي إلى تنكس العمود الفقري.