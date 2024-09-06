5 خطوات تساعد فى الوقاية من سرطان البروستاتا

كتبت فاطمة خليل

سرطان البروستاتا هو أحد أنواع السرطان التي يتم اكتشافها بشكل شائع لدى الرجال، ويمكن اتباع بعض النصائح لتعديل نمط الحياة وتقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا ونتعرف على هذه النصائح في السطور التالية، بحسب موقع "تايمز ناو".

عوامل الخطر والتدابير الوقائية المرتبطة بسرطان البروستاتا

تقدم العمر

كبر السن هو أكبر عامل خطر للإصابة بسرطان البروستاتا إنه مرض يصيب كبار السن في المقام الأول مع حدوث أكثر من ثلاثة أرباع الحالات لدى الرجال فوق سن 65 عامًا.

الاستعداد الوراثي:

الرجال الذين لديهم تاريخ عائلي لديهم زيادة تتراوح بين ضعفين إلى ثلاثة أضعاف في خطر الإصابة بسرطان البروستاتا

متلازمة التمثيل الغذائي:

هي مزيج من السمنة وارتفاع مستويات السكر وارتفاع ضغط الدم وزيادة الكوليسترول. إنها عامل خطر للعديد من أنواع السرطان بما في ذلك سرطان البروستاتا.

طرق تقليل مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا

لا توجد طريقة مؤكدة لتقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا. ومع ذلك، فإن اتباع نظام غذائي صحي واتباع نمط حياة صحي قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.



يمكن للأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، مثل الجوز وبذور الكتان وبذور الشيا والأسماك، أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الخضروات الطازجة ذات الألوان الطبيعية مثل الطماطم والبروكلي والجزر والبنجر وكذلك الفواكه الطازجة لها خصائص مضادة للسرطان.



تجنب النظام الغذائي غير الصحي مثل الدهون المشبعة واللحوم الحمراء واللحوم المشوية.



يمكن أن يقلل الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم الطبيعي (أقل من 30) عن طريق النظام الغذائي وممارسة الرياضة من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

كما يوصى بالعادات الصحية مثل التعرض لأشعة الشمس ومكملات فيتامين د عند الضرورة وتجنب التدخين للحد من خطر الإصابة بالسرطان.

أفضل طريقة هي اكتشاف سرطان البروستاتا في مراحله المبكرة والحصول على أقصى قدر ممكن من العلاج.



ووفقًا للتوصيات، يجب على الرجال إجراء فحص سرطان البروستاتا في سن الخمسين عامًا وما فوق. إذا كان هناك تاريخ عائلي إيجابي، يوصى بإجراء الفحص في وقت مبكر قليلاً.