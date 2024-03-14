علامات تؤكد وجود مشكلات فى وظائف الكلى.. لا تتجاهلها

كتبت مروة محمود الياس

الكثير منا يعاني من مشكلات في الكلى دون أن يدري، ولكن إذا أظهرت الكليتين بعض الأعراض والعلامات فيجب الاهتمام والانتباه لها، لأنها تكون مؤشرا على مشكلة مستقبلية فى وظائف الكلى.

وفقا لتقرير نشر في موقع freseniusemedicalcare ، فإن الكثير من العلامات يمكن أن تنذر مبكرا بانخفاض حاد في وظائف الكلى وبدأها في عدم قدرتها على أداء مهامها كما يجب، حيث إن أى مؤشرات تظهر على البول جديدة من حيث اللون أو الرائحة أو القوام أو طريقة التبول لابد من الانتباه إليها، فضلا عن الانتفاخ او التورم الذي قد يصيب الأطراف مثل الساق او الاصابع او القدم او الأيدي دلالة على أن الكليتين لا يستطيعان تصريف السوائل أو السموم الزائدة في الجسم، كذلك إذا عانى الشخص من إرهاق حاد وإجهاد شديد دون القيام بأية مجهود فهو يرتبط في العادة بمشكلات في الكلى.



علامات أخرى ـ إذا عانى الشخص من أيه زيادات في البول غير مرغوبة مثل الدماء او التبول على شكل رغوات أو فقاعات أو أيه لزوجة في البول.

ـ تعد الانتفاخات التي تصيب الإنسان في وجهه خاصة حول العينين أحد أهم المؤشرات على مشكلات في الكلى.

ـ إذا قام الشخص بعمل تحليل كانت نسب الفسفور وفيتامين د والكالسيوم عنده في تغير غريب وفي اختلالات شديدة يلاحظها الطبيب وهي دلالة على مشكلات في الكلى ووظائفها.

ـ الأوجاع الشديدة التي قد تصيب الجسم خاصه في منطقه الظهر قد تكون دلالة على مشكلات في الكلى ايضا.