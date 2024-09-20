ضمن مبادرة بداية.. لقاءات توعوية بمخاطر المخدرات في سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

نظمت مديرية الشباب والرياضة في سوهاج ، لقاءً توعوياً بمركز شباب برديس، اليوم الجمعة، وقد شهد اللقاء مشاركة 40 شخصاً من مختلف الفئات العمرية، بهدف توعية المجتمع المحلي بمخاطر المخدرات وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمع ضمن مبادرة بداية جديده لبناء الإنسان المصري، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

جاء ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور عبد الفتاح سراج الدين محافظ سوهاج، تناول اللقاء عدة محاور رئيسية، حيث تم التوعية بأضرار المواد المخدرة وتأثيرها الضار على الصحة النفسية والجسدية كما تم التعريف بالإجراءات المتبعة للعلاج، إلى جانب تقديم معلومات عن الخط الساخن لعلاج الإدمان (16023)، مما يسهل على الراغبين في الحصول على المساعدة التواصل بسهولة مع الجهات المختصة.

علاوة على ذلك، تضمن البرنامج ورش عمل تفاعلية للأطفال، مثل ورش التلوين، لتعزيز الوعي والاهتمام لدى الفئات الناشئة والتوعية بأضرار التدخين، حيث قدم المدربون نصائح عملية وإرشادات صحية للحضور و قاد الأنشطة مجموعة من مدربي صندوق مكافحة وتعاطي المخدرات بإشراف يسري كفافي، وكيل المديرية للشباب.

و يعد هذا اللقاء جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز الوعي الصحي في المجتمع، وتقديم الدعم اللازم للأفراد لمواجهة تحديات الإدمان.



إحدى ورش العمل بالمبادرة



إحدى ورش العمل بمبادرة بداية



المشاركين فى المبادرة بالشباب والرياضة



أنت أقوى من المخدرات



جانب من الفاعلية



مبادرة الرئيس السيسى



مجموعة أطفال مشاركين