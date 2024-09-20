رئيس مركز ديرمواس يناقش ملف التصدى للبناء المخالف مع رؤساء الأحياء والقرى

المنيا-حسن عبد الغفار

عقد الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس اجتماعا مع رؤساء القرى و مديري ومسئولي عدد من جهات الولاية ومديري التنظيم والأملاك بالوحدات المحلية، لتنفيذ توجيهات اللواء عماد الكدوانى محافظ المنيا بعدم التهاون وتكثيف الجهود المبذولة في التصدي للبناء المخالف للقانون والازالة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وشدد رئيس المركز على ضرورة التنسيق المستمر بين الوحدة المحلية وجهات الولاية والجهات المعنية لسرعة رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين و تناول الإجتماع تسريع وتيرة العمل بملف التصالح ، ومتابعة الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين خلال عملية استقبال طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية لاستيفاء أوراق ملفات التصالح على مخالفات البناء، والاستفادة من حزمة التيسيرات التي أتاحها قانون التصالح الجديد.

وتابع رئيس المركز إجراءات إصدار نموذج 8 (قرار قبول التصالح) طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023،والتوجيه بتذليل أي عقبات أمام المواطنين لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتصالح، و تقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة وتعاون جميع الإدارات المختصة وذلك لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي كونه أحد الملفات المهمة التي تقع على رأس أولويات الدولة.

وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بالمواطنين بسرعة التقدم للحصول على النموذج الدال على التقدم بطلب التصالح، والاستفادة من مميزات قانون التصالح الجديد، علماً بأن فترة التقدم بطلبات التصالح تنتهي في نوفمبر 2024.

كما شدد رئيس المركز على تكثيف الجهود المبذولة للانتهاء من ملف تقنين أوضاع المتعدين على أملاك الدولة، حفاظاً على مقدرات الوطن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.